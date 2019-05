$!Una “parada cívica” para que no modifiquen la Constitución

Un grupo de senadores, diputados, alcaldes y ciudadanos que rechazan un reforma a la Constitución realizaron una parada cívica en el monumento a la Constitución en esta provincia.

Con la consigna “La Constitución no está en venta”, “No a la dictadura”, “ No hay papeletas que la cambie” y “ No la va a cambiar”, los manifestantes se congregaron en el monumento, algunos vestidos de negro.

Entre los legisladores presentes están los senadores Prim Pujals, de Samaná; Manuel Guichardo, de Valverde y Dionis Sánchez, de Pedernales.

También los diputado Demóstenes Martínez, Yuderka de la Rosa, Hamlet Melo, Orlando Espinosa, Josefina Tamárez, Lupe Núñez, Aquilino Serrata, y el diputado reformista Pedro Botello, entre otros.

En sus discursos los legisladores expresaron su firmeza en rechazar una nueva reforma la Carta Magna.