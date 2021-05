Vocero de diputados del PLD: “Estamos hartos de estados de emergencia y toques de queda”

Sin embargo, aseguró que el PLD votará a favor de extender el estado de excepción para que no existan pretextos.

El dirigente político reiteró que el coronavirus no es un vampiro, que solo sale de noche, por lo que expresó que durante el día hay que tomar los correctivos de rigor para evitar la propagación del COVID-19.

No apoyará modificar contrato con la Pfizer

Por otro lado, el vocero de la bancada de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, aseguró que no apoyará la iniciativa que busca modificar un contrato de préstamo con la farmacéutica Pfizer para comprar 9,999,990 dosis de vacunas para prevenir el COVID-19 por un monto de US$119,999,880.00.

Cuestionó que hasta este momento esa farmacéutica no ha enviado la primera vacuna y a su entender, ese contrato doblega al Gobierno porque no se le puede demandar si envía una vacuna diferente o si no llegan a tiempo las contratadas.