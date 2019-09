$!Presentarán en Semana Dominicana avances para reforzar la seguridad turística

Con la izada de la bandera dominicana en la residencia del embajador de República Dominicana en Estados Unidos, se abrió la vigésimo séptima edición de Semana Dominicana, evento donde tanto el embajador José Tomás Pérez, el presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Ramón Ortega, y Roberto Herrera, presidente de Semana Dominicana, coincidieron en exhortar la promoción del clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre ambos países.

En su discurso inaugural, el embajador Pérez señaló que las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana, viven “su mejor momento, caracterizado por la cooperación, amistad y el respeto mutuo”.

El embajador anunció que durante la vigésimo séptima edición de Semana Dominicana se creará el “Caucus dominicano” integrado por miembros del Congreso de los Estados Unidos y amigos de la República Dominicana. Esta iniciativa la impulsa el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat.

Por su parte, Ortega destacó el papel de AMCHAMDR en la promoción del intercambio comercial y las inversiones, así como el fortalecimiento del clima de negocios entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Además reafirmó el compromiso de representar a la membresía en los espacios de toma de decisiones.

Mientras que Herrera reveló que en esta edición de Semana Dominicana el Ministerio de Turismo y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), presentarán los esfuerzos que hace el país para reforzar la seguridad turística.

Dijo que al encuentro, organizado por el Ministerio de Turismo y Asonahores asistirán el presidente de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, con el Director de Capital Privado de la firma de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Jerry Livingston, y del presidente y CEO de Playa Resorts, Bruce Wardinski, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein.

La agenda de la 27ª edición de Semana Dominicana viene marcada por temas como turismo, nearshore, clima de negocios e inversión, competitividad, educación y cultura. En la estancia en Washington, la delegación participará en eventos en la Cámara de Comercio de EEUU, el Capitolio, el Banco Interamericano de Desarrollo y Squire Patton Boggs. Se realizará un reconocimiento a figuras dominicanas destacadas en Estados Unidos.

Nueva York acercará a la delegación a la sede de las Naciones Unidas, el Visa Innovation Center, y a encuentros con Dominicanos on Wall Street y Dominicans in the USA (DUSA), entre otras actividades.