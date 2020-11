$!Presidente Abinader asciende a teniente que amenazó senador de Montecristi

Deploran situación

La consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo deploró la actitud del senador por la provincia Montecristi, Ramón Antonio Pimentel Gómez, alías Moreno Arias, quien dijo haber solicitado la cancelación de seis policías a los cuales reprochó por arrestar a un conocido suyo con tres órdenes de arresto. El senador pidió disculpas a la sociedad por el hecho captado en video

Antoliano Peralta Romero reconoció que no se trata de un funcionario sobre el cual el presidente tenga jerarquía o mandato, sin embargo, resaltó que no debe existir incidencia alguna de un funcionario que no esté directamente vinculado a la labor judicial o del Ministerio Público.