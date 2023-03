Paola Tineo tiene una misión: proteger y salvar el planeta

Paola Tineo es una de las veteranas. La eco-activista, que confiesa que la sostenibilidad y el cuidado ambiental es su vida, ha desarrollado pasión y amor por el medio ambiente, por eso, cada acción que toma en su vida personal, en su casa y en su negocio la hace de manera consciente, para que tenga el menor impacto posible en el planeta.

“Desde que me levanto, hasta que me voy a dormir está presente el cuidado al medio ambiente, porque forma parte de mi estilo de vida. Sí, quiero que haya crecimiento económico, pero siempre tomando en cuenta el bienestar del medio ambiente, el social y el bienestar a nivel de salud”, dice Paola en entrevista para Diario Libre.

Emprendedores dominicanos 50% con un 55,7% de mujeres, busca generar un impacto social o ambiental positivo con sus negocios Datos de Allegra.com

La creadora de Zero (@zero.rd), la primera tienda bajo el concepto “basura cero” en República Dominicana recuerda que su pasión por la sostenibilidad “empezó en 1999, cuando era tan solo una estudiante universitaria, iniciando mi carrera de medicina. Cursaba la asignatura de Ciencia Ambiental y ahí me di cuenta de cómo nosotros, los seres humanos, hemos perdido nuestra relación con la naturaleza, y esto nos ha traído todos los problemas ambientales que nos afectan”, comenta.

República Dominicana ocupaba (en 2019) la posición 94 en el Índice Global de Economía Verde, publicado por Dual Citizen.

Desde entonces, Paola ha trabajado para educar, concientizar y compartir su pasión, con el objetivo de que cada día sean más las personas que vivan un estilo de vida ecoamigable: “En 1999, junto a otros estudiantes y profesores, creamos el grupo ecológico de la universidad y ahí me di cuenta de que se pueden lograr cambios en los demás. Este amor por el medio ambiente me llevó luego a convertirme en docente en la universidad, por 12 años. Luego a ser facilitadora y consultora de estos temas, para luego lanzarme a crear un modelo de negocio que no existía en nuestro país, en 2019 nació Zero RD”.

Empleos Verdes 1,7% de los puestos de trabajo en el mercado laboral dominicano se pueden considerar como Empleos Verdes, lo que arroja un total de 75,802 empleos de este tipo. Según el informe “Empleos verdes en el marco de REDD+”, (mayo 2021)

Emprendimientos verdes

Los emprendimientos que tienen que ver con sostenibilidad son más difíciles. Crear un modelo de negocio sostenible en el tiempo de por sí conlleva muchos retos y una preparación. Pero los emprendimientos verdes o relacionados a la sostenibilidad ambiental llevan un reto mayor, porque es necesario mantener la coherencia de tus principios, considera Paola.

Según explica, en la actualidad República Dominicana posee un sistema económico lineal y para emprender en el sector de la sostenibilidad ambiental hay que llevar una filosofía circular.

Economía Verde 6% del Mercado bursátil mundial. La economía verde genera alrededor de US$4 billones al año.

Esto significa disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales.

"Crear un emprendimiento verde es un reto mayor porque el emprendedor verde vive en contra de la corriente" Paola Tineo Creadora de Zero RD “

El futuro

Los emprendimientos verdes son una realidad. Hace 20 años era completamente diferente, en el país no había ofertas de jabones, pañales, detergentes u otros productos que fueran una alternativa menos nociva para el planeta. Hoy existen opciones de todo tipo. Los negocios orientados a la sostenibilidad, que surgieron en los últimos 15 años, se han mantenido. Ahora la gente los busca, los consume y los valora.



1MM de empleos de aquí al 2030, en América Latina y el Caribe, como consecuencia de los esfuerzos para limitar/reducir el cambio climático. Adicionalmente, esta región podría generar otros 4 millones de puestos de trabajo con el desarrollo de la “economía circular”.



“Todas las empresas grandes están migrando también para incluir aspectos de sostenibilidad ambiental porque el público lo demanda”, asegura. Y, agrega: “Los MiPymes verdes tienen un gran poder porque son los que van creciendo y van a conseguir los cambios en el tema de protección ambiental y modelos de negocio”.

Más mujeres que trabajan por la tierra

Paola Tineo no está sola. Cada día hay más emprendimientos verdes liderados por mujeres. Estos son algunos de ellos:

Altair Rodríguez tiene dos proyectos: Finca Tierra Negra (@tierranegradr) y Tierra Urbana, el primero es una finca agroforestal, ubicada en el único pedazo de bosque de cacao que sigue vivo en el Valle del Cibao. Un modelo para que los agricultores se motiven a cambiar sus métodos agrícolas que dañan la naturaleza por prácticas que la regeneren. El otro, Tierra Urbana (@tierraurbanard) promueve el compostaje como una solución para el manejo de los residuos orgánicos.

Lorna Aquino, fundadora de Green Love (@greenloverd), una iniciativa de gestión de desechos que funciona como intermediaria ocupándose de recolectar materiales clasificados para su correcta disposición final a través del reciclaje y entregarlos a plantas de reciclaje como materia prima para elaborar nuevos productos.

Saiurys Bonnet, con 29 años, es la fundadora y actual gerente de Una Vaina Verde (@UnaVainaVerde), una empresa social disruptiva que educa, asesora, organiza eventos y ofrece alternativas para que migres a una vida/empresa sostenible de una forma lúdica, enfocada en competencias. Saiury, tiene 29 años y es licenciada en Negocios Internacionales, magíster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa y auditora en Sistemas Integrados de Gestión bajo estándares internacionales, ISO 9001, 14001, 45001 y Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).

Mercy Fernández es fundadora y gerente de Green Travel (@greentraveldr). Este proyecto nació como Ecotravel en el 2018 e inició con la creación de una comunidad virtual en Instagram, amantes de la naturaleza y de las experiencias ecoturísticas para vivir en RD, promoviendo el turismo interno, con un concepto sostenible.

“Desde 2021 estamos creando experiencias auténticas junto a las comunidades con las que trabajamos. Estas experiencias no solo permiten el disfrute de nuestros viajeros, sino que también apelamos a la conciencia medioambiental, evitando el uso de plásticos de un solo uso, haciendo una gestión eficiente de nuestros residuos sólidos durante los viajes y apoyando emprendimientos y grupos comunitarios que cuidan y conservan sus recursos naturales y culturales”, dijo Mercy Fernandez fundadora de la Agencia de Viajes.

Sarah Hernández junto a Marvin Maríñez, tiene el proyecto La Huertica Urbana (@lahuerticaurbana) , una iniciativa que se dedica a fomentar las prácticas de agricultura en la ciudad, ayudando a las personas a mejorar su relación con la comida y el medioambiente, a través de talleres, charlas, la venta de plantas e insumos orgánicos para la siembra, la creación de huertas y las asesorías.

Este proyecto engloba y ofrece más soluciones para la agricultura urbana, construyendo una comunidad y colaborando con las personas para que tengan éxito en la creación de sus huertas.

Raquel Díaz, creadora de (@Ceroplast): ofrece un estilo de vida más consciente con más de 50 productos de calidad, certificados y sobre todo reusables, como son: copas menstruales, botellas de agua, vamos reusables y utensilios de comida.

Berenice Jerez, fundadora de V-Products (@v_productsrd), una compañía que realiza desodorantes orgánicos, veganos caseros y hechos con la mayor conciencia ecoamigable. Nacen por la necesidad de ofrecer productos que no hagan daño al cuerpo sin dejar de lado la protección y la calidad que se requiere.

Mildred Veras, CEO de Milée Collection (@mileecollection) Este negocio ofrece ropa de diseñador elaborada con textiles reciclados y maximizados de manera que nada se pierda, sino que se ha transformado para alargar su vida útil. También funciona como centro de acopio de algunas piezas de ropa que pueden servir como materia prima para seguir creando piezas únicas. Este emprendimiento surgió como una nueva forma de aumentar sus ingresos sin embargo fue hasta el 2019 cuando inició de manera formal la compañía.

Nathalie Peña, fundadora de Waso Juguetería (@wasojugueteria). Esta iniciativa surge como una propuesta de juguetería artesanal y sostenible que busca resaltar la cultura de sostenibilidad y el talento dominicano. Dicha plataforma habilita a emprendedores locales a mercadear sus productos al mundo.

Orquídea Susan, creadora de Quisqueya Permacultura (@quisqueyapermacultura). Este emprendimiento verde nació en 2014, Quisqueya Permacultura es una plataforma educativa y de asesoría para aquellos que buscan hacer la transición hacia un futuro regenerativo, ecológico, socio- económico, cultural y de gestión de recursos a través de la Permacultura.