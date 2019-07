$!Rinden honores a Hugo Tolentino; día de duelo

Los restos del político e historiador Hugo Tolentino Dipp serán cremados este día, luego de ser expuestos en la funeraria Blandino de esta capital, donde su partido, el Revolucionario Moderno (PRM), y autoridades de las instituciones que dirigió montarán guardia de honor.

El miembro fundador del PRM, también exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), excanciller y ex presidente de la Cámara de Diputados, murió este lunes a los 88 años.

Ayer el Poder Ejecutivo declaró duelo oficial este 17 de julio por el fallecimiento de Tolentino Dipp, mediante el decreto 261-19. Mientras que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que suspendió todas sus actividades y declaró dos días de duelo por el fallecimiento.

Los honores se inician a las 9:00 a.m., con la presencia de viceministros de Relaciones Exteriores, continúan a las 10:00 a.m., con las autoridades de la UASD; a las 11:00 am, con la Cámara de Diputados; 12:00 del mediodía, con el PRM; a las 4.30 p.m., con homenaje del Cuerpo Diplomático, y a las 5:00 pm habrá un tributo militar.

Reacciones

El expresidente Hipólito Mejía publicó: “Ante la partida de nuestro entrañable amigo, el Dr. Hugo Tolentino Dipp, evoco su inquebrantable firmeza en la lucha por la democracia y las libertades del pueblo dominicano”.

Mientras que Luis Abinader resaltó sus cualidades cívicas y patrióticas y consideró que el país debe despedir con honores e imitar su vida ejemplar.

Mientras que el expresidente Leonel Fernández escribió en Twitter: “Me permito expresar sentidas condolencias por el fallecimiento del doctor Hugo Tolentino Dipp, destacado intelectual y político de nuestro país, comprometido con la democracia y la justicia social del pueblo dominicano. Que en paz descanse”.

En tanto el canciller Miguel Vargas Maldonado también dijo en Twitter que “Tolentino Dipp fue un hombre de muchas luces y con gran pasión y dedicación asumió su carrera política, académica y diplomática”.