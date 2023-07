Preocupación por poca capacidad en Repúbllica Dominicana para tratar adicción al fentanilo

Aunque oficialmente no hay registros de que en República Dominicana haya tráfico de la letal droga fentanilo, la posibilidad que se comercialice o use en el territorio genera preocupación de diversos sectores por la peligrosidad de dicha sustancia, sobre todo, después de que personas vinculadas al tratamiento de adicciones alertaran de varios casos de pacientes que la consumen.

La falta de herramientas para tratar el consumo y la resistencia a ver a los adictos como "seres humanos" es lo que más inquieta a Radhamés de la Rosa, director de Casa Abierta, una organización no gubernamental que se dedica a la prevención y tratamiento de adicciones.

"Las drogas entrarán (al territorio) y no hay estrategia para prevenirlo. El Estado no tiene capacidad instalada, ni herramientas ni medicamentos para tratar casos de salud", comenta De la Rosa, que no tiene dudas de que el fentanilo terminará usándose en el país.

A la fecha, sin embargo, el centro no ha tenido contacto con ninguna paciente que haya usado la referida droga y, lo más que ha tenido, son referencias de terceros que dicen haber escuchado de casos sin confirmar.

Igual en la Fundación Fenix, otro centro de tratamiento, indicaron que no han tenido pacientes a la fecha que consuman el referido opioide.

La semana pasada, sin embargo, un representante de Hogar Crea Dominicano aseguró a un medio de comunicación nacional que, por lo menos dos de los pacientes que tratan han afirmado usar la sustancia, que supuestamente se encuentra en el país.

En una edición del programa televisivo Revista 110, de hace unos tres meses, el psicólogo clínico Roberto Peralta mostró testimonios de personas adictas que aseguran usaban fentanilo.

En el audiovisual se observa a los consumidores hacer una mezcla que -aseguran- es fentanilo con cocaína, la que al final se inyectaban al cuerpo. También mostraron las laceraciones de sus cuerpos que atribuían al uso de esa droga y a la heroína. Algunos de los que presentan su testimonio, también afirman haber perdido a varios compañeros que habrían muerto por el consumo del fentanilo y pedían ayuda de las autoridades para que les brindaran atención a una adicción que quieren dejar por lo peligrosa que les resulta.

Pese a la denuncia, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) afirma que en la actual gestión (2020-actual) no se ha decomisado fentanilo. Igual, el Consejo Nacional de Drogas (CND), en un comunicado enviado a los medios de comunicación, aseguró que el fentanilo no ha sido identificado en ningún narcótico ilegal durante la actual gestión de estas autoridades, pero que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registra hallazgos en sus laboratorios en los años 2017 y 2019.

Justo en 2019, la DNCD informó el decomiso de 39 frascos de fentanilo a un dominicano que se disponía viajar con ellos a Puerto Rico, vía marítima. La nota, todavía colgada en la página del organismo, data el día 11 de noviembre de 2019, pero en el mes de marzo de ese mismo año se informó la extradición de un dominicano hacia Estados Unidos, donde estaba acusado de traficar supuestamente con fentanilo.

La DNCD afirma que, investigaciones realizadas en los lugares que han sido señalados en programas de televisión y radio no han encontrado presencia del opioide.

50 veces más fuerte que la heroína

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos define el fentanilo como un opioide sintético que es "hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los EE. UU."

En Estados Unidos el fentanilo crea una crisis de salud preocupante. La entidad calcula unas 56,000 muertes en esa nación a causa de los opioides sintéticos en 2020, año que reflejó un incremento de un 56 % en esos casos, respecto a 2019. En 2021, el número de muertes por esa causa fue de 71,238.

La CDC informa que los casos de sobredosis están vinculados al fentanilo fabricado y distribuido ilícitamente por su efecto similar al de la heroína. También advierte de la mortalidad de esta droga que se presenta en versión líquida y en polvo.

"El fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentemente involucradas en las muertes por sobredosis. Puede ser mortal hasta en pequeñas dosis. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo", apunta la CDC.

El efecto mortal de esa droga se sintió en la familia del famoso actor estadounidense Robert De Niro, cuyo nieto, Leandro De Niro Rodríguez, falleció la semana pasada, supuestamente por una sobredosis de fentanilo, según han publicado varios medios de comunicación.

Atención en la persona, no en la droga

Al abordar el tema, a Radhamés de la Rosa le preocupa que República Dominicana se esté hablando de la peligrosidad de la droga, pero no se plantean estrategias para enfrentar la adicción.

"Para tratar una persona con un problema de adicción a opioide, como es el caso del fentanilo, hay que tener en la sociedad las que son drogas de sustitución. En el caso de opioide, se usa mucho la metadona, una sustancia que se usa para que las personas puedan bajar el consumo de opioide".

Además de la falta de fármacos, De la Rosa señala también las pocas facilidades de salas de consumo para que el adicto pueda entrar a consumir de una forma más adecuada y controlada.

"Eso ocurre en las sociedades que ponen atención en las personas, no en la sustancia como tal. Aquí en el país no tenemos ninguna estrategia para eso. Tenemos algunos centros privados, que no son para todo el mundo, por el alto costo, y otros centros que tienen muy buena intención, pero no tienen las herramientas", dice De la Rosa.

Cuestiona que con el tiempo que lleva el consumo de heroína en el país, los hospitales públicos deberían tener médicos especializados para detectar la adicción y la sobredosis. También critica que República Dominicana penalice el consumo de drogas, porque –a su juicio- eso limita a enfermos que quieran ir a buscar un tratamiento y teman que le pueden detener.