Salud Pública suministra lugares de todo el país donde se está vacunando contra el COVID-19

El Ministerio de Salud Pública dio a conocer la tarde de este miércoles los puestos fijos de vacunación contra el COVID-19 como parte de la Jornada Nacional de Vacunación contra la enfermedad. Estos funcionarán desde el 25 al 31 de este mes de diciembre.

En esta semana la cartera emitió un alerta epidemiológica en el territorio nacional por los virus respiratorios que están circulando en la nación, entre los que está el coronavirus y varias variantes y subvariantes.

Los lugares para las personas ser inoculados con el biólogo por primera vez o que completen su esquema de vacunación están en hospitales, plazas comerciales, sub-centros de salud, estaciones del Metro de Santo Domingo, la Cruz Roja Dominicana, espacios de la Junta Central Electoral (JCE), parques, lugares de esparcimientos como teatros, entre otros.

También se vacunará casa por casa, según indicó el ministerio en un informe suministrado con los nombres de todos los lugares en los cuales la población podrá procurar el biólogo.

Las provincias

Las provincias donde estarán los puestos fijos de vacunación son: Santo Domingo, con todos sus municipios y el Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santiago (en sus tres regiones), Puerto Plata, Espaillat.

También, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hermanas Mirabal, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Juan, Azua, Elías Piña, Valverde, Dajabón.

Igualmente, Montecristi, La Vega, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Otros detalles

En total, 236 puestos de vacunación estarán disponibles en las diferentes demarcaciones. Funcionarán en su mayoría de lunes a viernes, lunes a sábados y de lunes a domingo, según el lugar. El horario será entre las 8:00 am a 4:00 pm; 8:00 a 2:00; de 8:30 am a 1:00 pm; de 9:00 am a 1:00 pm.

La vacuna Pfizer es la disponible en la mayoría de los centros. Los nombres de otras no fueron suministrados.

A continuación la lista completa con los lugares, direcciones y horarios de vacunación en todo el país.