“Asumo el retraso en la entrega de los hospitales porque los garantizo”

Atraso en hospitales

Francisco Pagán reconoció que hay atrasos en la construcción de los hospitales, sin embargo dijo que es él mismo el responsable de esos atrasos, “ahora cuando yo entregue será un hospital seguro, pero no voy a entregar un hospital que se me vaya al suelo y me mate tres mil personas”.

En la próxima semana serán entregados dos hospitales, que son el de Villa Isabela en Puerto Plata y el Toribio Bencosme de Moca, “también está casi listos del Nisibón, Boca Chica, este es de tres niveles y en el caso de Dajabón, este hospital requiere de aisladores sísmicos, porque está enclavado en una falla”.