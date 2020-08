$!Báez critica se usara sufriendo provocado por COVID-19 para beneficio personal o político

Amado Alejandro Báez, director ejecutivo del Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus, contó su experiencia en el manejo de la pandemia. El asesor del Poder Ejecutivo en salud pública y sistemas de desastres, emergencias masivas y cuidados intensivos dijo que el proceso ha sido de aprendizaje, con altas y bajas, con una pandemia que llegó en un momento de tensión política y electoral. Sostuvo que lo más inmoral de la experiencia ha sido el beneficio personal y político que algunos actores hicieron del dolor generado por la enfermedad. “Yo agradezco la confianza del presidente Danilo Medina, él no me conocía, no sabía quién yo soy, para mí es un voto de confianza, y sabíamos que la política lo iba a complicar porque hay una narrativa donde la mente del mundo está concentrada en COVID-19 y crea héroes y villanos, y en ese proceso de politización de la narrativa he sido muy contundente”, se quejó. Señaló que es justo reconocer que no todo el mundo entró en esa dinámica (de politizar la pandemia). “Ha habido momentos en que la narrativa ha confundido y cuando el país, en medio de una crisis, busca un norte para eso se apoya en los líderes políticos y eso ocurrió”, expresó.

Báez consideró que al momento de hacer el análisis comparativo en el manejo de la pandemia en el país y otras naciones es necesario tomar en cuenta que ningún otro país vivió la pandemia en medio de un proceso electoral: “El elemento pandemia, el elemento socioeconómico de la República Dominicana y el ingrediente político tiene un impacto y eso no se puede dejar de lado”. Afirmó que su nombre implicaba disipar el tema político de la pandemia, pero, según dijo, no todo el mundo lo ha visto de esa manera. “Pedí autonomía profesional, no ser pagado por el Estado dominicano porque yo sabía que un solo dólar que me pagaran iban a decir ‘ahí está cobrando dólares’. Entonces, es cuando la Embajada de los Estados Unidos en el país, a través del Departamento de Estado, negocia con el estado de Georgia, que es mi empleador, para venir como prestado a trabajar en el país”, reveló. “La pandemia llegó en un momento políticamente complicado y el presidente entendió que traer un técnico, neutro, que no tengo afinidad política, no soy de ningún partido, no soy danilista, leonelista ni luisista, soy dominicano y muero dominicano, sería correcto”, destacó el especialista. Sostuvo que, particularmente, se siente satisfecho con el trabajo realizado y que en todo el proceso su idea no era la única, sino que era un grupo de profesionales de la salud y que incluso para él implicó una curva de aprendizaje sobre el marco legal y las medidas vinculadas al estado de excepción. Báez fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa “McKinney”, que se difunde todos los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

Abinader le propuso quedarse, pero Báez exige mejores condiciones

El médico reveló que se reunió con el presidente electo, Luis Abinader, y que el próximo presidente le propuso continuar colaborando con el país mientras dure la pandemia. Sin embargo, Báez sostuvo que permanecer en el país se le complica porque en el Estado de Georgia, que es donde labora, tiene brotes importantes del virus y que parte de su compromiso para venir al país implica trabajar una semana al mes en ese Estado. “Ahora hay más presión para que yo vuelva (a Georgia); el presidente electo me abordó y me expresó que quería que yo me quedara apoyando este proceso de coronavirus, yo con gusto me quedo, pero entiendo que en este momento la capacidad y la condición de esa ayuda tiene que ser diferente; este es mi país, esta es mi nación, tengo un compromiso, para mi, aportar a mi nación en el peor momento es una gran satisfacción, pero yo tengo compromisos que tengo que ir cumpliendo y entiendo que mis condiciones tienen que ser diferentes”, expuso. Calificó como muy grato el encuentro con Abinader que además lo puso en contacto con el gabinete de salud del próximo gobierno que coordina la vicepresidenta electa, Raquel Peña. El especialista expresó que se siente satisfecho con el trabajo realizado y que está en la mejor disposición de seguir trabajando por el país y que en su reunión con el presidente electo recibió un trato excelente. “Mi comité no maneja recursos, nosotros generamos ideas, conectamos con entidades y personas”, aseguró

