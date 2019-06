CMD convoca a médicos generales a reclamar plazas para residencias médicas en el MSP

Como una forma de presionar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó a los médicos que pasaron el examen de residencias médicas a asistir este lunes a las 8:30 de la mañana a la sede del Ministerio de Salud Pública, para exigir que publique las plazas de residencias médicas disponibles en los hospitales públicos docentes.

Wilson Roa advirtió que no se retirarán sin conseguir su objetivo y dijo que proceso de selección para las plazas fueron aprobado por el Consejo Nacional de Residencias Médicas el pasado día 13 del presente mes.

Los residentes de primer año deben iniciar su formación el primero de julio, por lo que para esta fecha debieron haber sido entrevistados, para optar por la residencia.

Los convocados son alrededor de 1.700 que pasaron el examen del pasado 3 de marzo que, para esos fines imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sobre el particular, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo recientemente que la publicación de las plazas no se ha hecho porque el examen fue impugnado por un grupo de personas que alegan que la evaluación escrita fue filtrada, por lo que el Ministerio presentó formal denuncia por ante la Procuraduría Fiscal de Delitos de alta tecnología, y aún el tribunal correspondiente no ha emitido fallo.

“Si el lunes no hay respuestas, el CMD tomará las medidas de lugar, porque con todo eso se busca desacreditar a la UASD, para que el Examen Único de Residencias Médicas pase al sector privado . Siempre están acusando, pero nunca presentan las pruebas", dijo Roa.

Asegura el presidente del gremio que acoge a los médicos que el pasado 13 de este mes, el Consejo Nacional de Residencias Médicas aprobó la apertura del proceso de selección de los residentes de primer año (R1), lo cual no sucedió.

Es por eso, que si el lunes de la semana entrante no se le da inicio a la recepción de documentos de los aspirantes a médicos especialistas, las autoridades tendrán al CMD de frente.

“Es el CMD la voz de todos los médicos y como tal hemos dado personalmente cada paso en este proceso “, comentó Roa