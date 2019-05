Director de hospital niega que despacharan paciente con pierna y mandíbula rotas y muestra vídeo

El doctor Santo Arsenio Beltré Félix, director del Hospital Jaime Mota, ubicado en Barahona, negó este domingo que ese centro haya despachado sin recibir las atenciones debidas a un señor que sufrió un accidente de tránsito, como denunciaron sus parientes.

El galeno grabó un vídeo del accidentado, en el cual lo muestra hablando del hecho y del trato recibido en el centro. El hombre no muestra tener la mandíbula rota como afirmó su familia y habla con coherencia, aunque tiene laceraciones en la cabeza y una rodilla vendada.

De acuerdo a denuncias de Domingo Féliz Matos, hermano del señor que sufrió el accidente (identificado como Roselio Féliz, de 60 años), éste fue despachado del centro con una rodilla rota y con la mandíbula rota. También, según otros parientes, el paciente no fue curado debidamente. Diario Libre publicó la historia acogiendo la denuncia de las personas, de la cual hay varios audios, los cuales colocamos en esta nota.

“Llamo para desmentir la noticia sobre un paciente que fue asistido el viernes en la noche, en la cual se dice que ese paciente no lo atendieron y que tiene fractura de mandíbula y fractura de un miembro inferior. Yo soy el director y acabó de venir de allá, de Santo Domingo, y acabo de ver a ese paciente y no es nada cierto lo que dijo el periodista Omar Medina”, dijo el doctor Beltré Félix en llamada telefónica a este medio en referencia a la noticia publicada por este medio.

“Yo vine y dije si mis médicos de allá me despachan un paciente con una fractura de la mandíbula, voy a tener que cancelarlos, pero quería tener base para cancelarlos. Yo le hice un vídeo al señor y está muy estable, donde ese señor no tiene fractura de mandíbula, no tiene fractura de piernas y me dice él que no se quedó porque los médicos le dijeron que estaban en remodelación, que si él aguantaba y él dijo: yo estoy bien, yo me voy para mi casa”, dijo.

“Un paciente con la condición descrita tiene que estar interno, mínimo tiene que estar en el Darío Contreras. Yo baje bien temprano y ahí veo al paciente relajando, si usted quiere yo le mando el vídeo que le hice”, acotó y agregó que “el paciente fue despachado porque no ameritaba ingreso, lo suturaron, le dieron sus puntitos en la cabeza, le dieron sus antibióticos, le pusieron sus soluciones y lo mandaron para su casa porque no ameritaba ingreso. Usted sabe que hay pacientes, con accidentes de tránsito, que se ingresan, pero otros no”.

Sobre la denuncia de que tenía una pierna rota, el doctor dijo: “el tiene una laceración en la rodilla, unas laceraciones en la cara, incluso, hasta un diente se le fue, pero no tiene fractura de mandíbula”.