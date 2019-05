Empresarios de la farmacología discuten sobre medicamentos biosimilares

La industria farmacéutica local defiende la comercialización de calidad de los medicamentos biosimilares, por su accesibilidad de sustancias similares a las moléculas de origen y que son producidas por la industria farmacéutica latinoamericana.

El presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Infadomi), Fernando Espinal, valoró, además, esos medicamentos, porque pueden tener un ahorro importante a nivel de costos de los sistemas de salud.

“Esos productos los fabrican los laboratorios que desarrollaron la molécula original, obviamente, son moléculas más sofisticadas, porque no son estructuras químicas simples, sino moléculas que en su estructuras llegan a ser hasta tridimensional, son mucho más complejas”, dijo Espinal.

Por lo regular, los biosimilares son normalmente sustancias especializadas para tratamientos muy específicos, como el cáncer, soriasis, inflamación, esclerosis múltiples y otros males de esa complejidad.

Como tal, señaló el industrial, que son productos muy costosos, por la forma de desarrollo, pero la industria tiene opciones con ventas entre un 20 % y 30 % más baratos, y con las mismas garantías farmacéuticas.

En la industria farmacéutica latinoamericanas hay plantas que producen los biosimilares, cumpliendo con los estándares de calidad que se les exige y los efectos positivos de los originales o de marcas.

El presidente de Infadomi habló del tema al ser entrevistado en el Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica, donde dijo que la República Dominicana está en el proceso de los registros de esos medicamentos, tratando de que sea una alternativa y se logre el proceso de registro sanitario.

La industria local

Los procesos de registros se han agilizado, dijo Espinal, quien indicó que la industria farmacéutica local ha crecido y que el 65% de los fármacos que se consumen en el mercado privado son fabricados por laboratorios dominicanos.

“Seis de los 10 más grandes laboratorios que existen en el país son dominicanos, lo que indica que han podido consolidarse en el tiempo y mantenerse con los niveles de calidad alto”, comentó Espinal.

Sin embargo, con relación a los productos que se comercializan a nivel público, el empresario asegura que vienen de la India y China.

“Con eso no quiero decir que sean malos, sino que son medicamentos muy baratos y que muchas veces no se tiene la certeza de su proceso de habilitación y es lo que estamos tratando de lograr, pues no se sabe bajo qué criterio se fabrican”, explicó.

La industria local tiene una apertura de las autoridades para seguir discutiendo ese tema de los medicamentos genéricos que provienen de los países asiáticos.

Buscan lograr que, igual como sucede en muchos países de Latinoamérica, las autoridades competentes locales habiliten las plantas de la India que venden sus productos al país y, si cumplen no habrá problemas, pero si es lo contrario, se les debe exigir que lo hagan.

Cuando esos medicamentos se traen al país apenas se supervisa el proceso de registro sanitario que consiste en entregar un dossier y un análisis a la muestra, pero para Espinal, la única garantía real es la habilitación.

Dijo que existe la Red Panamericana de Armonización y Regulación Farmacéutica (Repar) que avala el proceso de habilitación y que la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) lo hacen también, de los cuales La india y China no son signatarios.

Los industriales locales tratan de que las autoridades correspondientes vayan a esos países, y habiliten los laboratorios que realmente quieren vender sus productos en el país, de manera que haya igualdad de condiciones.