$!Epidemiólogo: nueva cepa de coronavirus podría ser más transmisible por falta de inmunidad

Luego de que el primer ministro británico, Boris Johnson, informara la pasada semana que se descubrió una nueva cepa del coronavirus, la cual fue detectada en la zona sur de Inglaterra, las alarmas de los demás países se ha encendido ante los posibles cambios que pueda tener la misma en la población.

En ese sentido, el epidemiólogo Adrián Puello Guerrero, indicó que la nueva cepa del coronavirus aun es desconocida para la humanidad, la cual se debe evaluar primero para saber el comportamiento de la misma.

Explicó que alrededor del mundo se han descubierto varias mutaciones del virus que en República Dominicana ha causado la muerte de alrededor de 2,384 personas según el último boletín dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública.

“En Brasil se descubrieron más de cinco mutaciones diferentes y en Europa se sabe que hay diferentes cepas circulado”, señaló el epidemiólogo.

El Gobierno británico, a través de sus científicos, ha identificado que hay 17 mutaciones específicamente vinculadas al código genético del virus, lo que hace que la nueva variante del COVID-19 pueda ser hasta un 70 % más transmisible, que la misma cepa original que se descubrió en China para el mes de noviembre.

Puello Guerrero explicó que la nueva cepa podría ser más transmisible, debido a que la población aún no ha tenido el desarrollo de la inmunidad. Señaló que cada vez que se desarrolle o aparezca un nuevo virus o una nueva mutación habrá un pico o una fase expansiva que creará muchos casos en un corto plazo de tiempo para luego estabilizarse.

“Ese comportamiento es esperado y conocido por lo que no debe ser una sorpresa”, dijo el especialista.

En el aspecto de que, si es posible que esta nueva cepa pueda afectar el país, dijo que debido al sistema de vigilancia con el que cuenta el territorio nacional y con el turismo y los vuelos abiertos, sería muy posible, por lo que se debe vigilar de cerca esto casos para poder detectarlos a tiempo y poder implementar las medidas inmediatas para impedir una propagación de éste.

“Como se sabe el comportamiento es global y las transmisiones de país a país han ocurrido demasiado frecuente. Todavía Inglaterra tiene sus fronteras abiertas por lo que es muy probable que esta mutación podría dirigirse a Europa, América, Estados Unidos y República Dominicana, por lo que no estamos exentos de que, en cualquier momento, no ahora durante la crisis, sino semanas antes haya este virus circulado en otras regiones del mundo y todavía no la hayan detectado”, dijo.

Sobre si el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 se vería afectado por el descubrimiento de esta nueva cepa, el especialista dijo que en sentido general las vacuna son desarrolladas con un conjunto de cepas “Es algo conjugado, como si fuera un batido de todos los virus circulantes”, por lo que los virus, no importa la mutación que tengan siempre tienen algo en común.

Expresó que lo que las mutaciones tienen en común es lo que hará que la vacuna reaccione, por lo que si la actual mutación de la cepa del coronavirus no es tan diferente al virus circulante la adecuado es que la vacuna siga funcionando de manera correcta.

“En el caso de la gripe, cada año hay nuevos virus de la gripe que no se parecen en nada a los anteriores lo que hace que la vacua funcione menos, por lo que la vacuna que se desarrollan no van a dejar de funcionar, pero si a perder en algún porcentaje su efectividad. Como quiera hay que seguir vacunando y desarrollando el programa de vacunas a nivel global”.

Según el boletín presentado este domingo por el Ministerio de Salud Pública, de las camas dispuestas para COVID-19 a nivel nacional, un 36 por ciento están ocupadas, mientras que el 53 por ciento de las UCI no está disponible.

Por quinta vez en diciembre, los casos confirmados pasan de mil, a diferencia de noviembre que solo ocurrió tan solo dos veces.

A tan solo 11 días para finalizar el año, el país tiene 33,726 casos activos acumulados, diciembre se coloca a 1,225 casos del mayor pico (34,951 en julio).

Expertos internacionales

Según las declaraciones en medios internacionales, Patrick Vallance, consejero científico del Gobierno británico, indicó que la nueva variante del SARS-CoV-2, además de propagarse con mucha rapidez, también se estaba convirtiendo en la forma “dominante”, lo que conllevó “una subida muy fuerte” de los ingresos hospitalarios en diciembre.

Según expertos europeos citados este domingo por el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, las vacunas contra el Covid-19 son efectivas contra la cepa mutada detectada en Reino Unido.

En una cadena de televisión, Spahn dijo, “Por todo lo que sabemos hasta el momento, y tras las discusiones que han tenido lugar entre expertos de las autoridades europeas”, la nueva variante del virus “no tiene ningún impacto en las vacunas” que siguen siendo “igual de eficaces”.

Suspensión de vuelos

Varios países europeos empezaron el domingo a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido, tras el descubrimiento de una variante más contagiosa de coronavirus que circula “fuera de control” en ese país y ante la cual la OMS pidió “reforzar los controles”.

Siguiendo los pasos de Holanda, donde la suspensión de los vuelos de pasajeros procedentes de Reino Unido entró en vigor el domingo y se mantendrá hasta el 1 de enero, Bélgica e Italia anunciaron que también suspendían sus conexiones aéreas británicas.