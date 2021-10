$!Especialista explica que la salud mental es algo que va más allá de un diagnóstico

“La salud mental es un contexto, no es un diagnóstico, no es algo que te llega al consultorio. La salud metal es un vecino que te quita la vida por un parqueo, tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con el bullying en las escuelas; la salud metal es muy amplia y no es simplemente un diagnostico”.

La reflexión la realizó explicó el psiquiatra Yino Martínez, a propósito de la conmemoración este 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental.

Martínez, director del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, antiguo “manicomio o 28”, explicó a a Diario Libre que a nivel mundial se lucha para priorizar la salud mental, “porque no hay salud sin salud metal”.

“Hay que hacerse consiente de eso, psicoeducar a la población, y eso hay que hacerlo desde la escuela para que podamos tener una sociedad más sana en ese sentido”, señaló.

El galeno explicó que existe factores y realizadas que afectan a las personas indistintamente por eso es importante darles seguimiento y que reciban atención de forma oportuna.