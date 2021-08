$!Madres piden ayuda al presidente y a primera dama para que sus hijos no queden en silencio

“Ha sido un proceso muy difícil porque no es fácil tener un niño con esa condición. Yo trato de siempre hablarle, hay que hacerle señas, gestos, la comunicación es difícil con ella por eso uno está desesperado, tocando puerta, buscando, a ver quién nos puede ayudar para ponerle su implante“, contó Pilar Sena, madre Jazlin Jiménez, de tres años, y residente en Azua.

En tanto que Ishairi Franco Dujairi dijo que su niño es inteligente y despierto y que no ha dejado de hablarle, gestos y señas para que entienda con ella dice, mirándole a los labios.

“Aún no he podido recaudar mucho, no tengo mucho apoyo ya que mi familia está en Venezuela y se me ha hecho súper difícil, a veces hasta lloro porque me siento sola y por más que publico y no recibir ayuda es muy frustrante. Pero solo me agarro de Dios porque ni siquiera el papá del niño está y eso es lo que me da fuerza, las ganas de lograr que mi niño pueda escuchar”, dijo Jezenia del Carmen Rojas Rodríguez.