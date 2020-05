Médicos que combaten el COVID-19 pagan un costo emocional en sus hogares

Para médicos como Elvin Antonio Valdez, cirujano pediátrico del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, mantenerse alejado de su familia, para prevenir un posible contagio, se convierte en el costo emocional más alto que tienen que pagar por dedicarse al cuidado de personas contagiadas con el COVID-19.

“La pandemia realmente ha sido desafiante, ha cambiado no solamente la cotidianidad de nuestras vidas, sino que también ha alterado la dinámica familiar”.

Valdez señala que la Maternidad de Los Mina adoptó la modalidad de trabajo de 24 horas, la cual consiste en laboral una jornada de un día completo, para luego irse a la casa a aislarse por 14 días, tiempo estimado de la incubación del coronavirus, para de esta forma descartar detectar un posible contagio.

“Este proceso nos aleja de la familia y crea cierto estrés emocional porque mientras estamos aquí dando lo mejor por salvaguardar la vida de los personas, nuestros familiares están preocupados por el riesgo de contagio al que nos somentos al lidiar con estos pacientes”, explica.

A mediados de abril, el Servicio Nacional de Salud habilitó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina para brindar atención a embarazadas diagnosticadas con COVID-19.

“Tenemos cerca de dos meses laborando en este centro que trabaja exclusivamente con pacientes de ese tipo de patología y es algo que, en principio, crea mucha ansiedad, al desconocer a qué nos enfrentamos y por el alto índice de mortalidad de la enfermedad”, dice.

Sin embargo, explica que a medida que el tiempo avanza, los médicos aprenden de la enfermedad y, en su caso, entiende que su labor profesional está al servicio de la sociedad.“Decidí estudiar medicina porque me gustaba, porque me brindaba la oportunidad de dar lo mejor a favor de otras personas, de llevar consuelo, salud y sanidad emocional a las personas afectadas por las enfermedades. Y hemos asumido ese rol, mientras muchas personas tratan de huir de esa responsabilidad”.Valdez indica que, aunque lo atemoriza la posibilidad de un contagio, también lo llena de satisfacción cada vez que devuelve a su casa a una parturienta y su bebé completamente sana.“Lo que realmente me preocupa es mi familia y el hacerles entender a mis hijos, que el sacrificio que estamos haciendo, es por por amor a las personas que nos rodean”, comenta.

Narra que aunque a su jornada no ha visto partir a algún paciente, conoce de personas a su alrededor que han perdido familiares, lo cual define como “una experiencia muy dolorosa”.“Por favor quédense en su casa, pongan de su parte, esto es lo que les corresponde, porque nosotros, al igual que los policías y el personal de emergencia, estamos exponiendo nuestras vidas para salvar la de ustedes”, suplica.