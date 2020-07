$!Ministro de Salud Pública dice personal del Laboratorio Nacional buscar crear caos

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, acusó este jueves al personal de Laboratorio Nacional de querer provocar caos en el proceso de realización de pruebas PCR.

Sánchez Cárdenas manifestó que la cartera que preside está intentando automatizar los procedimientos que realiza el laboratorio de manera manual y así agilizar el proceso de las pruebas.

Dijo que también pretende arreglar las presuntas injusticias en las condiciones de trabajo del personal del laboratorio.

“Hoy se quieren poner como víctimas con incrementos salariales de entre un 40 y un 56% ... Así como facilidades de transporte y alimentación”, declaró.

Agregó que en la entidad “no se está maltratando a nadie” sino que se están llevando a cabo cambios logísticos.

“Hay intereses en crear una situación de caos allí, que no es verdad que pueda tener sustentación válida que no sea de otra naturaleza. No estamos maltratando a nadie. Solamente hemos hecho cambios importantes para crear una logística informática y que se ponga al día de manera rápida en materia tecnológica que no tenía, y de alguna manera, se trata de bloquear esa capacidad de dar respuesta efectiva”, sostuvo.

Durante varias semanas el Laboratorio Nacional ha sido un foco de contagio de coronavirus, debido a cúmulo de personas que se aglomeran en el entorno en busca de una prueba PCR o los resultados de esta luego de presentar sintomatología de la enfermedad.

Asimismo, Sánchez Cárdenas dijo que con el COVID-19 han crecido las exigencias tanto para el personal del laboratorio como para los colaboradores del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la cartera que preside.

“¿Qué es lo que se esperaba de una epidemia? ¿Algo diferente?. Con las hospitalizaciones que, aun con todo el esfuerzo de ampliación, ha crecido en un 50% que es poco para el acercamiento y la ruptura del distanciamiento físico que se ha producido”, declaró.

Durante la emisión del boletín epidemiológico No. 126, el galeno añadió que espera, en las próximas semanas una reducción de los casos del virus que al día de hoy ascendieron a 57,615 infectados acumulados y 1,006 muertos.