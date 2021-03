$!Octogenaria clama por una vacuna contra el COVID-19 para su hermana postrada en cama

La señora Hilda Trinidad Núñez Pol clama porque una brigada del Ministerio de Salud Pública vacune contra el COVID-19 a su hermana de 85 años quien se encuentra postrada en una cama y no se puede levantar ni ser trasladada hasta los centros de vacunación.

Núñez Pol, octogenaria también, narra entre lágrimas que ha suplicado a las autoridades de salud de Santo Domingo Este, ubicado en la regional II en Alma Rosa II y le han informado que no pueden ir a su vivienda a pesar de que se encuentra a pocos metros de distancia de la regional.

“He ido a rogar que vengan a ponerle la vacuna a mi hermana que está postrada en una cama y no tengo forma de trasladarla”, cuenta la señora.

“Son solamente tres casas que hay de por medio entre la regional y mi casa y me dicen que no. Les he dicho que me den la vacuna que yo se la pongo y me dicen que no pueden. Yo fui enfermera por muchos años y tengo claro cómo se cuida una cadena de frío y se niegan”, cuenta la mujer.

La señora vive en el sector Alma Rosa II, en la calle Costa Rica.

Dijo, que en su caso particular ya hizo una cita para vacunarse en los próximos días, pero no ha podido solucionar la situación de su hermana lo que la tiene desesperada “porque cualquier descuido la puede enfermar”.

El Ministerio de Salud Pública, que se encuentra en fase de vacunación del grupo de edad de mayores de 70 años y con comorbilidades, anunció que ha vacunado a más de 300 mil personas.