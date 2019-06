Rosa Chupany dice que mujer murió luego de ser ingresada al hospital

“Miren mis hijos, yo estoy desde las 6:30 en este hospital y todavía a mí no se me han puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia, porque me estoy sintiendo mala y he llamado a los doctores y ellos no me hacen caso, si me pasa algo, ya ustedes saben, fue por falta de diligencia”, se queja Gil Ferreira.

El director del SNS dice que hacen las evaluaciones preliminares para ver si se aplicaron los protocolos en el caso de la fallecida y que el informe de la investigación se tendrá en 48 horas.

“Se estaba evaluando para descartar tuberculosis pulmonar”, agregó.

Chanel Rosa Chupany dice que Gil Ferreira era asmática, diabética e hipertensa desde muy joven.