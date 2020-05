$!Sánchez Cárdenas defiende pruebas rápidas para detectar COVID-19

El ministro de Salud Pública aclaró hoy que las pruebas rápidas que se han estado utilizando en el país para la detección del COVID-19 cuentan con una certificación del Ministerio de Salud Pública, que a su vez se cruzan con estudios en el Laboratorio Nacional.

Rafael Sánchez Cárdenas hizo la aclaración en respuesta a las críticas realizadas por el ex presidente Leonel Fernández, de que las pruebas rápidas implementadas en el país no han sido eficaces para frenar la pandemia, así como las denuncias de que estas pruebas provienen de laboratorios que no son confiables.

“Todas estas (pruebas) que están certificadas, nosotros damos la garantía de que son efectivas y son las que sirven de información al Ministerio de Salud Pública”, puntualizó.

El funcionario dijo que si existen pruebas poco confiables que se estén llevando a cabo, se trata de una actividad ilegal que no cuenta con el aval de Ministerio, y pidió a quienes realizaron la denuncia presentar a quienes se les está realizando esas pruebas y cuáles son las marcas comerciales de las mismas.

El ministro de Salud detalló que en el país se han realizado 26, 981 pruebas por PCR, y mostró un gráfico que muestra la data arrojada por las pruebas realizadas en el país, el cual, según explicó, indica el crecimiento y comportamiento del número casos, de acuerdo a las pruebas realizadas.

“Yo le pido a aquellos que quieran hacer pronósticos pesimistas y descalificadores, que tienen que basarse en la data efectiva y correcta para poder hacer predicciones de lugar”, añadió Sánchez Cárdenas.

Enfatizó que la gráfica mostrada arroja una tendencia clara a que el país se va acercando a una curva de la epidemia del COVID-19.