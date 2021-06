Suman 261 nuevos puntos para jornada de vacunación contra el coronavirus

De acuerdo a informaciones del Gabinete de Salud, el ritmo de vacunación en el país se empieza a recuperar. Ayer se volvió a romper récord al aplicar 168,871 vacunas, de las cuales, 58,545 fueron segundas dosis.

En total, en la República Dominicana se han administrado 4,625,387 vacunas, de las cuales 3,424,187 corresponden a primera dosis y 1,201,200 a segunda.

Entre tanto, la primera dama, Raquel Arbaje, exhortó a la población a vacunarse, mientras hablaba sobre su experiencia en el proceso de inoculación.

“La vacuna es efectiva. Lo importante es que aplanados la curva... Yo he recibido personas mayores de 80 años y más años que ya vacunadas les dio el COVID y no tuvieron que entrar a intensivo. Lo importante es que no temamos, que cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna”, expresó.