$!Un año conviviendo con un virus que las vacunas no deben hacernos subestimar

Las narrativas sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2 se han superpuesto y cambiado en el año transcurrido desde que se conoció su existencia, pero el misterio persiste y la mayor certeza es que la esperanza que ofrecen las vacunas no deben llevar al error de subestimar al virus.

EL ORIGEN DEL VIRUS

'Toda la evidencia sugiere que el virus tiene un origen animal natural y que no sido manipulado ni construido', comenta a Efe el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

'Además, si se quisiera crear un coronavirus que puede ser transmitido por humanos, seguramente se empezaría con el primer SARS que hubo, pero el SARS-CoV-2 no se parece a nada que hayamos visto antes', sostiene.

SABER DÓNDE EMPEZÓ TODO ES IMPORTANTE

Durante meses se ha sospechado que el mercado de Wuhan, en el que se vendían animales salvajes vivos, fue el lugar de donde partió el nuevo coronavirus, pero tras largas reflexiones los expertos ahora reconocen que hay dudas y recuerdan que 'donde inicialmente se detecta una epidemia no refleja necesariamente donde comenzó'.

A pesar de ello concretar la misión ha sido más difícil de lo esperado por razones que la OMS prefiere no exponer en detalle para asegurarse la colaboración de China, sin la cual entender dónde empezó la pandemia sería imposible.

EL ROL DE LOS ANIMALES

'Si hay una lección del COVID-19 es que solo unas pocas mutaciones nos separan de un virus pandémico', insiste Morents, citado en un artículo de la revista científica The Lancet.

UN VIRUS PROBABLEMENTE ENDÉMICO

La búsqueda del origen del SARS-CoV-2 coincidirá con una parte de los países abocados a vacunar a sus poblaciones con la esperanza de poner la pandemia bajo control en algunos meses, un resultado sobre el cual algunos científicos tienen serias dudas.

La OMS también se mantiene prudente y ha pedido a los gobiernos que hagan lo mismo y no generen expectativas tales que hagan creer a la gente que las medidas de prevención pronto serán innecesarias.

Incluso si las vacunas se administran masivamente en los próximos seis meses, 'extinguir el virus tomará más tiempo', en opinión del director de The Lancet, el médico Richard Horton.

El experto -quien lleva todo el año revisando y decidiendo qué investigaciones sobre la COVID-19 se publican en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, afirma que 'tomará años llegar a un inmunidad colectiva para un virus que tienen una tasa de reproducción de 2,5'.

Ello significa que cada infectado transmite el virus a 2,5 personas.

Según sus cálculos, para acabar con el COVID-19 se requeriría que el 60 % de la población mundial sea inmune, y con vacunas que tienen una eficacia en torno al 90 %, ese primer porcentaje tendría que ser en realidad del 67 %.

'No hay que subestimar este desafío, esto tomará años, no meses', ha dicho Horton en un podcast de The Lancet.