Video | Jóvenes entre 15 y 28 años con mayores índices de obesidad en el país

El rango de edad en el cual se evidencian más problemas de obesidad en el país se ubica entre los 15 y 28 años, sobre todo, cuando pasan de los 20 años. Esto puede suceder debido a que, entre esas edades, las personas tienen una vida más sedentaria, ya sea por la universidad o el trabajo, explicó la especialista en medicina ortomolecular, integral y nutrición clínica Yaderis Barriero.

“Es increíble el nivel de obesidad que estamos viendo entre esas edades, es bastante elevado. Hay varios factores que puedan estar incidiendo ahí, pero lo que hemos visto es preocupante porque son edades juveniles”, afirmó la doctora.

El viernes pasado, la representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lizzy Solano, reveló que un 27% de los dominicanos sufre de obesidad, lo que equivale a más de dos millones de personas con sobrepeso.

En ese sentido, Barriero destacó que en su consulta recibe pacientes con obesidad desde 10 años hasta 65 años.

La especialista explicó que para tratar la obesidad se debe trabajar de forma multidisciplinaria.

“Un paciente obeso necesita apoyo del área de psicología, de la endocrinología y muchas veces necesita apoyo de otras disciplinas de la medicina, dependiendo de las situaciones de salud que esté presentando”, señaló.

En ese aspecto, Barriero destacó que el paciente obeso tiene que ser manejado a nivel psicológico, porque hay un componente emocional importante que de no ser manejado, no permitirá que la persona evolucione positivamente.

La nutrióloga explicó que la obesidad no es solo por lo que se come, aunque es un factor determinante, pues hay muchas personas que comen de todo y no están obesas. Por esta razón dentro de la evaluación que realizan estos especialistas no solo miden el nivel de grasa que tiene el paciente, sino que realizan un análisis completo de la patología.

Obesidad y COVID-19

Por otro lado, la especialista resaltó que debido al confinamiento producido por el COVID-19 y el estrés que genera la pandemia muchos pacientes acumularon libras de más. En ese sentido, recomienda ingerir una dieta balanceada que cubra todas las necesidades del organismo a nivel de proteínas, hidrato de carbono, carbohidratos que sean de alto de nivel de calidad, grasa saludable, vitaminas, minerales y fibras.

La doctora indicó que el paciente obeso tiene más riegos de complicaciones frente al COVID-19, pero también estudios demuestran que las personas obesas tienen más posibilidad de infectar a otras, pues su proceso de infección es más lento, por eso tardan más en recuperarse.

“Otro punto importante es la eliminación de consumo de comida rápida, porque esto debilita el organismo, la capacidad inmunitaria se reduce. Se debe aumentar el consumo de agua, siempre fuera de los alimentos porque beber y comer al mismo tiempo daña la digestión”, recomendó.

La especialista explicó que aunque no cuentan con cifras exactas ha visto un aumento en las personas de querer cambiar sus hábitos alimenticios, por lo que para seguir esta tendencia recomienda tener una dieta saludable que maneje los diferentes grupos de alimentos, que tenga todos los colores posibles y que la mayor parte sean vegetales y frutas.