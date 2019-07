Satawake dice tenían enemigos dentro y fuera de la embajada

Bob Satawake expresa la teoría en su libro “Breaking Protocol”, que en los reportes de los medios dominicanos que se enviaban al embajador y al Departamento de Estado siempre había historias que nada tenían que ver con la labor diplomática y que buscaban enviar un mensaje “indeseable del embajador a Washington”.

Asimismo, explica cómo se sintió cuando Diario Libre sacó como portada la foto suya y de su esposo junto a un grupo de invitados en la piscina de la residencia de la embajada.

En el capítulo “The Deep End of the pool” (La parte más profunda de la piscina), explica que días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableciera que no permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo era inconstitucional, decidió invitar a unos amigos a una barbacoa en la residencia de la embajada.

“Encendimos la parrilla, cocinamos hamburguesas y perros calientes, y continuamos hablando sobre el fallo de la Suprema Corte incrédulos e incluso especulando si era real o si de alguna manera el Congreso intentaría una enmienda constitucional prohibiendo su igualdad”, cuenta Satawake.

Bob continúa su relato explicando que luego del almuerzo, mientras la tarde se hacía más calurosa, los invitados se pusieron sus trajes de baño y disfrutaron del sol y un baño en la piscina. “Cuando ya el atardecer concluía, tomé una foto para conmemorar nuestro día de celebración. Y así sin contemplación o mucho pensar, de descuidado decidí compartirla con mis amigos de las redes sociales vía Facebook”, explica.

Para él no había nada malvado en ello. Y se pregunta: “¿qué tiene de malo que un grupo de amigos se reúnan en la casa de alguien para una barbacoa y una tarde de piscina?” No obstante, entendió que, para el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, si era perjuicioso, ya que había muchas personas a los que “ellos no solamente no le gustaban, sino que hacían cualquier esfuerzo a diario para hacerlos ver lo más vulgar posible en los medios”. Por otra parte, dice que a los dominicanos no les importó tanto que él y su esposo estuvieran en la imagen, sino más bien a quienes salían en la foto con ellos.

Satawake dijo sentirse molesto al principio con sus amigos ya que, desde su perspectiva no había hecho nada mal y no se trataba de una foto inapropiada. Pero, que para sus amigos y sus familiares “la rueda de chismes era humillante y devastadora”.

Es aquí cuando critica que lo que es aceptable como regla en la conducta social de República Dominicana no aplique equitativamente para todos. “Parejas del sexo opuesto pueden prácticamente tener sexo en público y todos se harán el de la vista ciega”, dice. Y hace la comparación de que el traje de baño de una mujer dominicana es más revelador que el de una bailarina en un club de caballeros en Las Vegas, y que eso ni remotamente se asemeja a los “uniformes” que utilizan las “bailarinas” en un juego de pelota dominicano. “Las cheerleaders de los equipos de pelota no son más que bailarinas exóticas que no dejan prácticamente nada a la imaginación, y todo ocurre justo en frente de las familias allí reunidas”, cuestiona Bob. “¿Cómo se atreven estos hipócritas a insinuar que tramábamos algo inapropiado?”, se preguntó frente a la ola de críticas y comentarios recibidos por la publicación de Diario Libre.

Es aquí que Satawake la emprende contra Diario Libre y dice que el medio no era ni “legítimo ni bien respetado” y que “intencionalmente salió a dañar la reputación de un grupo de personas con la esperanza de que de alguna manera pudiese dañar la imagen de aquellos que aceptaron la invitación privada a la residencia de la embajada”. Que mientras él fuese un residente en esa casa, Diario Libre no pondría un pie en ese terreno. Aunque si admite que el medio continuó cubriendo historias de la embajada, sólo que no eventos privados.

Cita como ejemplo un evento con David Ortiz y Nelson Cruz en la embajada al que asistió un equipo de este medio y aclara que “la decisión de no incluir a Diario Libre no fue hecha por el embajador. Fue hecha por mí y apoyada por el embajador. Diario Libre nunca debió saber de ese evento en primer lugar o recibido una invitación para asistir.” Y es aquí que retoma la teoría de que alguien dentro de la embajada envió maliciosamente la invitación al medio para crear otra desavenencia entre el periódico y el embajador.