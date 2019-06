$!Se desconoce el estado de salud de Diandino Peña quien sigue en cuidados intensivos

A media mañana de hoy todavía estaba ingresado en la Clínica Abel González el Director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte ingeniero Diandino Peña.

Sin embargo, las autoridades del centro médico no han emitido ningún boletín para informarle a la población el estado de salud del exdirector de la Opret, pero una fuente expresó que se encuentra en cuidados intensivos.

Hasta el momento varios ex funcionarios del Gobierno del ex presidente Leonel Fernández pasaron por la clínica a enterar de primera mano de la salud de Peña, incluso el ex mandatario llegó temprano al centro a visitar a su amigo.

Ayer corrieron los rumores de que el ex funcionario y colaborador de Fernández, sería trasladado a una clínica a los Estados Unidos, debido al delicado estado de salud por el que atraviesa.