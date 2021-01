$!Senado aprueba condiciones entre el Gobierno y Pfizer para la compra de vacunas COVID-19

El Senado de la República aprobó este martes el pliego de condiciones vinculantes suscrito entre del Gobierno dominicano y la farmacéutica Pfizer que servirá de base para el acuerdo definitivo destinado a la compra de 7,999,875 dosis de la vacuna contra el COVID-19, a un costo de US$95,998,500, incluyendo el transporte principal.

La iniciativa fue liberada de trámite para que se conociera en la orden del día, tras la senadora del Distrito Nacional Faride Raful, elevar un pedido en ese sentido.

El pliego de condiciones vinculantes que fue firmado por Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, el pasado 8 de enero tiene una estimación de envío en lotes trimestrales a partir del segundo trimestre del presente año 2021.

En la documentación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República Dominicana (Mispas) acepta y acuerda que los esfuerzos de los proveedores para desarrollar y fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa, y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos.

“Sin perjuicio de los esfuerzos y de las fechas estimadas que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Vinculantes, las partes reconocen que la vacuna se encuentra actualmente en la fase 2/3 de los ensayos clínicos y que, a pesar de los esfuerzos de los proveedores en la investigación, desarrollo y fabricación, la vacuna podría no ser exitosa debido a desafíos o fallas técnicas, clínicas, regulatorias, de fabricación o de otro tipo”, establece el documento.

Aduce que en consecuencia, los proveedores no tendrán responsabilidad alguna en caso de que no se desarrollen u obtengan la aprobación o autorización reglamentaria de la vacuna de conformidad con las fechas estimadas. De obtenerse la aprobación reglamentaria, los proveedores tampoco serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas para la entrega y el ministerio dominicano no podrá cancelar los pedidos.

El dossier refiere que el Mispas también reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos que actualmente se desconocen.