$!Senadora votará en contra de aceptar nuevos testigos en juicio contra Trump, lo que casi asegura su absolución rápida

El presidente Donald Trump parece encaminado a una absolución de juicio político casi segura mientras los senadores se preparaban para rechazar los esfuerzos de llamar a más testigos y se movieron para comenzar a cerrar el tercer juicio político en la historia de Estados Unidos, reporta el periódico The Boston Globe.

El momento de una votación final sobre Trump aún era incierto. El censo del Senado abrió con cuatro horas para discutir la cuestión de llamar a más testigos.

El resultado fue cada vez más claro después de que un republicano clave, el senador Lamar Alexander de Tennessee, anunció que no necesitaba ver ni escuchar más testimonios. Dijo que los demócratas habían demostrado su caso, que Trump abusó del poder y obstruyó el Congreso, pero que no creía que las acciones de Trump llegaran al nivel impecable.

Cuando se abrió el Senado, otra senadora republicana, Lisa Murkowski de Alaska, anunció que ella también se opondría, diciendo que los procedimientos "degradaron" la institución.

"He llegado a la conclusión de que no habrá un juicio justo en el Senado", dijo. '' No creo que la continuación de este proceso cambie nada. Es triste para mí admitir que, como institución, el Congreso ha fallado ”.

Por separado, The New York Times informó el viernes que un manuscrito del libro del ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton describe una reunión de mayo en la que Bolton afirma que Trump le ordenó que llamara al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para alentarlo a reunirse con Rudy Giuliani, el privado del presidente. abogado.

Bolton nunca hizo el llamado, escribe en su cuenta, que agrega detalles a la afirmación de los fiscales de que Trump presionó a Zelinskiiy para que ayudara con las investigaciones para ayudar a Trump políticamente mientras Trump retenía la ayuda militar de los Estados Unidos como palanca. Esto fue dos meses antes de la ahora famosa llamada telefónica de Trump con Zelinskiiy, que es el foco de los cargos de destitución.

Trump negó haber hecho las declaraciones.

Ansiosos por la absolución, el presidente y sus aliados en la mayoría republicana están ignorando las nuevas revelaciones del pasado de Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, así como las normas históricas que podrían hacer de este el primer juicio de juicio político del Senado sin testigos. Se resistieron a los esfuerzos de los demócratas para mantener los procedimientos en marcha durante semanas.