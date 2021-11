Senadores buscan que se otorgue 4% del presupuesto de salud a la salud mental

Proponen aumentar presupuesto a salud mental

También, que a través de una política integral se pueda determinar las estadísticas confiables sobre el porcentaje de la población que tiene trastornos de salud mental, el nivel de conocimiento de las familias ante esos problemas de salud, el costo económico que representan y los fondos destinados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de las coberturas a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a esas patologías.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Ángel Almánzar, expresó de la entidad que representa respalda la iniciativa legislativa porque la que está vigente, la ley 12-06, es obsoleta.

Considera que a partir de esa propuesta legal se comienza a ver una luz al final de un largo túnel oscuro y confía en que cuando exista un marco legal que garantice el respeto y la atención integral de los pacientes con trastornos de salud mental, eso contribuirá a mejorar la calidad de atención en todos los sentidos.

Dijo que tras leer el proyecto de ley elaborado por los senadores “se empieza a ver luz en este largo túnel oscuro en el que históricamente ha estado asumida la salud mental”.

Sin embargo, destacó que desde el 2015 hasta la actualidad se han dado cambios positivos que las autoridades vigentes se han comprometido a continuar.

“Pero eso no es suficiente, si no hay un marco legal que garantice primero el respeto y la dignidad de las personas que tienen una condición mental y si no existen los planes que garanticen una atención con una visión comunitaria como está contenido en el documento, y no existe el soporte económico para que los planes puedan hacerse realidad, entonces pudiéramos seguir en lo mismo”, analizó.