Sepultan al Padre Jorge Cela en La Habana

“Gran señor, gran jesuita, gran maestro”

Su labor sin descanso en favor de los desposeídos ha sido resaltada en su hoja de vida por distintas personalidades del país.

El presidente de la República, Luis Abinader, lamentó su fallecimiento en su cuenta de Twitter. “Quiero expresar mis condolencias por el fallecimiento del sacerdote jesuita Jorge Cela, a quien el país agradece por sus más de 30 años de dedicación a la lucha contra la pobreza y apoyo a los más vulnerables, a través de numerosas organizaciones. Paz a su

Un articulo publicado este lunes en el portal jesuitas.lat titulado “Gran señor, gran jesuita, gran maestro”, refiere que el Padre Cela fue un gran devoto de los pobres y la educación.

A continuación, un extracto de las palabras bajo la firma de Roberto Jaramillo, S.J:



“Enamorado de Jesús, su amigo y maestro, lo encontró siempre en una relación cercana y cariñosa con la gente ‘de los barrios’ en quienes encontraba el rostro del crucificado / resucitado:

“...la exclusión y la pobreza no son unos porcentajes; son rostros concretos, unas historias, unos nombres, personas. Hemos de aprender que los análisis que hacemos (que a veces son demasiado pesimistas) no corresponden con la realidad de compromiso, de generosidad, de ternura que existe en medio de los pobres; una realidad que no se expresa en las estructuras formales, pero que está presente y que la estamos desperdiciando porque no la miramos cuando nos fijamos sólo en las estructuras. ¡Redescubrir eso a uno le levanta la esperanza! Le hace ver esa realidad no sólo en su miseria, sino en su potencialidad” (entrevista julio/2016 Teleantillas)