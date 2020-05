Mejía reveló que unas de las situaciones que más le ha impactado es que a menos de una semana de haber asumido la Alcaldía y en medio del tema del coronavirus, surge el incendio de Duquesa, algo recurrente. “Y cuando eso sucedió me resultó muy doloroso y traumático porque hemos visto en múltiples ocasiones que la situación de Duquesa es medioambientalmente e insostenible”.

“Lo que sencillamente hemos dispuesto es que mientras se esté esta situación, nosotros no vamos a hacer ningún movimiento a lo interno de la institución porque no consideramos que es ni justo ni correcto que en medio de una pandemia uno prescinda, ni tampoco pueda cargar más una estructura que necesitamos cuidarla también financieramente”.

Sostuvo que en la parte política cuenta con la comprensión en el tema del empleo y resaltó que es una mujer bendecida de contar con esa comprensión de todo el que le rodea, por lo que no ha tenido que ofrecer explicaciones al respecto.

Indica que si bien es cierto que hay una serie de oportunidades para reestructurar algunos departamentos y direcciones en la Alcaldía, entiende que no es momento por la situación que está padeciendo el país por la pandemia que impacta en lo político, lo social y lo económico.

En momentos en que se incrementa la tasa de desempleo en el país y el mundo por la desaceleración de la economía producto del COVID-19, la alcaldesa Carolina Mejía muestra su parte sensible y humana para garantizar el empleo a los colaboradores de la entidad que dirige.

Gobierno centralizadores

Asegura que los gobiernos que han ha tenido el país en los últimos años han sido centralizadores y abogó para que se cumpla la legislación porque no es un favor que se pide cuando los alcaldes reclaman el cumplimiento de la Ley.

La alcaldesa del Distrito Nacional está consciente de los retos y desafíos que debe enfrentar en su gestión de la ciudad, pero su arrojo parece superar superar las adversidades. Sin embargo, sabe que sola no puede lograrlo todo, que se requiere del concurso de todos.

El hecho de que le haya tocado asumir la Alcaldía en medio de una pandemia no le atemoriza y al cumplir su primer mes de gestión lo evalúa como diferente porque nunca se imaginó se alcaldesa en las actuales circunstancias y que en vez de acobardarla le da la oportunidad de demostrar que se pueden hacer cosas en favor de la ciudadanía.

“Lo que yo siempre he tenido claro es que sin el involucramiento de todos y todas, no va a ser posible tener éxito en nuestra gestión, no solamente en la gestión 2020—2024, sino en la gestión de ciudad”, indicó.

Agregó que los capitaleños deben entender que hay que protagonizar las transformaciones que requiere la ciudad que se merecen. Reconoció que en la pasada gestión hubo una gran interacción entre la Alcaldía y las juntas de vecinos y mencionó al vicealcalde Estalin Alcántara como la persona que se encargará de mantener ese vínculo y trabajo mutuo.