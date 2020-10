$!Sociólogos explican porque los dominicanos se niegan a cumplir el aislamiento y toque de queda

Eso puede deberse a varios factores que estén incidiendo en la conformación de la subjetividad de las personas, es decir la conformación de sus mentalidades, eso puede tener distintas procedencias y que todos se unifiquen en la subjetividad de la gente en primer lugar, fíjate, la mentalidad que predomina en una sociedad como la dominicana como consecuencia de la naturaleza social de esta sociedad, que es fundamentalmente de una sociedad de naturaleza capitalista, es el individualismo y la valoración de que lo importante en un momento determinado es que yo voy a hacer lo que yo considere conveniente para mí, haciendo énfasis en lo individual, quiere decir que en una noche en un territorio determinado, varias personas consideren que ellos lo que tienen es que divertirse porque consideran que eso es lo positivo para ellos, no importa que rompan los parámetros referidos a los horarios o la cercanía o a lo que se necesita para protegerse como las mascarillas, sino que ellos quieren demostrar que la presencia de sus cuerpos en el territorio es lo fundamental, no importa las consecuencias.

Son muchos factores, no es un solo factor. Hay personas que están imposibilitadas de cumplir el distanciamiento, porque están forzados a actuar diario cotidianamente en busca del sustento, pero hay que reconocer que también hay personas que no obedecen y que tienen una actitud de indisciplina, es decir que son diversos factores. Está el problema educativo, también la conciencia sobre el problema real, no hay mucha conciencia sobre eso, la gente tiene ya un poco de hastío, de cansancio, porque esto se ha extendido mucho. Temo que son muchos factores. Te sintetizo: nivel educativo, necesidades reales de moverse cotidianamente, indisciplina y hastío, cansancio ya por la situación.

¿Eso es individualismo?

Si, bueno hay un énfasis en lo personal, en lo individual como un elemento fundamental de la vida en la civilización en la cual nosotros estamos viviendo. En segundo lugar, hay otros factores que son importantes y que tienen que ver con la naturaleza de la sociedad que están referidos a cómo la sociedad maneja las diversas circunstancias que se le presentan, sobre todo las circunstancias difíciles. Entonces muchas veces hay un manejo en la cual hay parte de las poblaciones que interpreta que las cosas que se toman solamente benefician a algunos y perjudican a otros, es decir, en ese caso específico medidas que se puedan tomar están beneficiando a sectores de las elites de la sociedad, pero no a respaldar a la gente de abajo, vamos a decirlo así y consideran que deben tomarse en cuenta, entonces, eso es interesante los dos elementos que yo te menciono inciden en la mentalidad de la gente, entonces eso se agudiza dependiendo de cómo se va complicando la vida de las personas, porque con la pandemia la vida de una parte importante de la población se ha complicado, sea por razones económicas, por el deterioro de las condiciones ambientales donde está viviendo o las limitaciones que tiene para poder resolver las cosas comunitariamente.

¿Usted cree que hay distinción social en la no aceptación de las reglas, que puede ser que se dé más en las clases sociales más bajas y con menos niveles educativos, que en la clase social alta?

No, lo que pasa es que la población popular vive en espacio donde se hace mucho más evidente la concentración de ellos, en una cuadra donde hay una gran cantidad de tiendas populares, callejones, entonces en el medio urbano de la clase medio acomodada de los sectores burgueses, eso se nota menos, pero no quiere decir que esas situaciones no se produzcan porque puede ser que las personas de sectores acomodados inventen entre comillas discotecas territoriales que nosotros no podamos observar por el lugar donde se están desarrollando, quiere decir eso que depende del territorio y cómo el territorio se evidencia mucho más fácilmente.

¿Usted piensa que el hastío del confinamiento de las personas está influyendo?

Bueno lo que pasa es que es importante entender que cuando se presentan situaciones de crisis, que hacen mucho más agudas las vidas de las personas, una parte de la población que dice yo tengo que buscar una manera de tener un gozo, de tratar de tener un mejor momento, porque esta situación se está poniendo muy difícil, entonces hay momentos en que se busca ese gozo no importa las consecuencias que se tenga, ese gozar, ese vivir lo que ellos pueden considerar como un momento mejor que el que se tenía anteriormente, entonces eso es interesante verlo cómo las personas buscan el gozo cuando las situaciones se ponen más difíciles, sobre todo si ese gozo no le sale muy difícil realizarlo y no le sale muy caro, sino que es más barato, vamos a decirlo de alguna manera, entonces ese contacto directo.