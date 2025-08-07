×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
detención hombre nacionalidad haitiana
detención hombre nacionalidad haitiana

Detienen a joven por la violación de una menor en La Altagracia

Roberto Senfelix, de 20 años, fue arrestado por presunta agresión sexual a un joven en Verón

    Expandir imagen
    Detienen a joven por la violación de una menor en La Altagracia
    Las autoridades detuvieron a un joven haitiano por la violación a menor en Punta Cana. (IMAGEN DE REFERENCIA)

    Un joven de 20 años, identificado como Roberto Senfelix, fue detenido y acusado de agredir y violar sexualmente a una menor, de 17 años, en la zona de la comunidad Verón, en la provincia La Altagracia.

    El arresto se produjo después de que una multitud de residentes lo retuviera tras sorprenderlo en el lugar del delito.

    El hecho ocurrió en el sector de Villa Plywood, donde reside la víctima, una joven de nacionalidad haitiana.

    El agresor fue entregado a agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Dicrim) de la Policía Nacional.

    Otros implicados

    El detenido, que no portaba documentos al momento de su arresto, manifestó que en el incidente participaron otras cuatro personas, también de nacionalidad haitiana, quienes se dieron a la fuga.

    Senfelix identificó a los supuestos cómplices como Roberto Feliz, Eduar, Cheli y Tinel, y señaló que todos residen juntos en el área de La Rotonda de Kosovo.

    Roberto Senfelix permanece detenido a la espera de ser procesado por el Ministerio Público.

     

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.