Detienen a joven por la violación de una menor en La Altagracia

Las autoridades detuvieron a un joven haitiano por la violación a menor en Punta Cana. ( IMAGEN DE REFERENCIA )

Un joven de 20 años, identificado como Roberto Senfelix, fue detenido y acusado de agredir y violar sexualmente a una menor, de 17 años, en la zona de la comunidad Verón, en la provincia La Altagracia.

El arresto se produjo después de que una multitud de residentes lo retuviera tras sorprenderlo en el lugar del delito.

El hecho ocurrió en el sector de Villa Plywood, donde reside la víctima, una joven de nacionalidad haitiana.

El agresor fue entregado a agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Dicrim) de la Policía Nacional.

Otros implicados

El detenido, que no portaba documentos al momento de su arresto, manifestó que en el incidente participaron otras cuatro personas, también de nacionalidad haitiana, quienes se dieron a la fuga.

Senfelix identificó a los supuestos cómplices como Roberto Feliz, Eduar, Cheli y Tinel, y señaló que todos residen juntos en el área de La Rotonda de Kosovo.

Roberto Senfelix permanece detenido a la espera de ser procesado por el Ministerio Público.

Te puede interesar RD normaliza la violación y el embarazo de las menores de edad