×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
hombre hirió a su hija
hombre hirió a su hija

Apresan hombre acusado de herir con arma blanca a su hija de 11 meses

El hombre también hirió a la abuela de la niña

El hecho ocurrió hoy en Villa Riva, provincia Duarte

    Expandir imagen
    Apresan hombre acusado de herir con arma blanca a su hija de 11 meses
    La Policía dijo que el detenido será puesto a disposición de la justicia. (ARCHIVO)

    Agentes de la Policía Nacional adscritos al municipio Villa Riva, provincia Duarte, apresaron a un hombre acusado de agredir con arma blanca a su hija de un año y once meses y a la abuela de ésta.

    El hecho ocurrió la madrugada del viernes 15 de agosto en el sector Hoyo, de esta demarcación.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido es Wilker Peña Mota, de 23 años, quien habría atacado a la menor y a la señora, de 69 años, causándoles múltiples heridas punzocortantes, mientras se encontraba en "estado de embriaguez".

    Las heridas que sufrió la menor fueron más de cien. 

    RELACIONADAS

    Heridos

    Las víctimas y la madre de la niña, de 20 años, acudieron a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas de inmediato.

    Tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los agentes actuantes procedieron a la localización y arresto del presunto agresor, quien fue trasladado al centro de salud para evaluación médica y posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.