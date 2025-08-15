Apresan hombre acusado de herir con arma blanca a su hija de 11 meses

La Policía dijo que el detenido será puesto a disposición de la justicia. ( ARCHIVO )

Agentes de la Policía Nacional adscritos al municipio Villa Riva, provincia Duarte, apresaron a un hombre acusado de agredir con arma blanca a su hija de un año y once meses y a la abuela de ésta.

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 15 de agosto en el sector Hoyo, de esta demarcación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido es Wilker Peña Mota, de 23 años, quien habría atacado a la menor y a la señora, de 69 años, causándoles múltiples heridas punzocortantes, mientras se encontraba en "estado de embriaguez".

Las heridas que sufrió la menor fueron más de cien.

Heridos

Las víctimas y la madre de la niña, de 20 años, acudieron a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas de inmediato.

Tras recibir la alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los agentes actuantes procedieron a la localización y arresto del presunto agresor, quien fue trasladado al centro de salud para evaluación médica y posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público.