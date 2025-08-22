Autoridades municipales y policiales intervinieron una vivienda en el barrio Sur, del municipio Villa Vásquez, en la provincia Montecristi, donde presuntamente un grupo de haitianos indocumentados realizaba ritos satánicos y actividades de hechicería que mantenían intranquila a la comunidad.

Durante el operativo fueron detenidos seis extranjeros, identificados como los cabecillas de la práctica.

Los apresados fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) y deportados a su país de origen.

Según las autoridades, en el lugar se desmanteló:

Un altar con muñecos

con muñecos Velas

Otros objetos, alegadamente utilizados en rituales

Sacrificio de animales

Según las denuncias, los rituales iban acompañados de escándalos y ruidos que alteraban la paz del vecindario. Además, sacrificio de animales.

La intervención fue encabezada por el alcalde Jenry Castro, quien explicó que la acción respondió a múltiples quejas de residentes dominicanos de la zona.

"Tras una labor de inteligencia, logramos sorprender al grupo de haitianos en pleno acto de hechicería", manifestó el edil.

Castro indicó que en la operación participaron miembros de la Policía Nacional y posteriormente se sumaron agentes de Migración para proceder con la deportación de los detenidos.

Castro advirtió que en el municipio que dirige no permitirá ritos satánicos.

La vivienda allanada permanece bajo vigilancia de agentes policiales para impedir que los extranjeros retornen al lugar.