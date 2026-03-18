Muerte de periodista en la Luperón: investigan si fue atropellado tras accidente

Lugar donde falleció el periodista Joaquín Caraballo el pasado domingo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Además de accidentarse al caerse de su motocicleta, el periodista Joaquín Caraballo fue embestido por un vehículo de cuatro ruedas en el elevado de la avenida Luperón la noche del pasado domingo, cuyo conductor hizo el reporte, informó una fuente a Diario Libre.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 entregó a la Policía los videos de las cámaras que tiene instaladas en las inmediaciones donde el periodista Caraballo perdió la vida.

Aunque la institución no ha ofrecido un informe, una fuente de Diario Libre indicó que Caraballo se dirigía en dirección sur-norte en su motocicleta de alto cilindraje y que, al parecer, perdió el control y chocó contra el muro divisorio del carril contrario.

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No se evidencia impacto por la parte trasera de la motocicleta, que, según la fuente, quedó parada, recostada del muro divisorio, mientras el cuerpo del periodista yacía en el lado opuesto de la vía.

La fuente señaló que un vehículo, no identificado, que transitaba de norte a sur embistió el cuerpo de Caraballo. No precisó si antes del atropello Joaquín estaba con vida.

Al día siguiente del hecho, el conductor reportó ante las autoridades lo sucedido, alegando que no tuvo tiempo de frenar al encontrarse con el cuerpo en medio de la vía. No se precisó si fue detenido o dejado en libertad.

En espera de informe policial

Diario Libre intentó confirmar estas informaciones con el vocero de la Policía, el coronel Diego Pesqueira, quien informó vía telefónica que aún estaba a la espera del informe de los investigadores a cargo del caso.

El periodista Joaquín Caraballo fue sepultado ayer martes en el cementerio Jardín Memorial de Santo Domingo Norte, en medio del llanto de familiares, amigos y conocidos.

El sepelio se realizó en el Jardín Memorial, en una dolorosa ceremonia a la que asistieron su esposa, Ana Celia Castillo, su madre Rafaela Martínez, sus hijas, Crismeiri Caraballo y Arlette Caraballo, así como sus hermanos José, Soris, Yudys, Enmanuel, Leonel y Merlin Caraballo.

Hicieron acto de presencia compañeros de los distintos medios en los que laboró.

"Que tantas personas hayan pasado por aquí para darle el último adiós no es casualidad, es el reflejo de lo que fue en vida, de la huella que dejó en todos nosotros", dijo Ana Peguero, de Diario Libre sobre las virtudes que adornaban a Caraballo. "Fue un profesional admirable, un periodista en constante crecimiento, honesto, sensible, siempre comprometido con la causa de los más necesitados".

Su hija Crismeiri resaltó las condiciones de su padre, a quien tuvo también como un amigo.

Adalberto de la Rosa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos.