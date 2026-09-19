Deportan de Estados Unidos a dominicano requerido por homicidio en La Altagracia

Fotografía distribuida por la Policía Nacional del joven Frailin Cedeño García, quien fue deportado desde Estados Unidos hacia República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado sobre la detención de Frailin Cedeño García, quien fue deportado desde Estados Unidos y era requerido por las autoridades dominicanas mediante una orden judicial de arresto por su presunta vinculación con un caso de homicidio ocurrido en la provincia La Altagracia.

El detenido arribó al país en un vuelo procedente de Estados Unidos y, tras ser procesado en el Vacacional de Haina, fue entregado a miembros del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo y la Dirección General de Migración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-91944-am-05700518.jpeg Fotografía distribuida por la Policía Nacional del jovenFrailin Cedeño García, quien fue deportado desde Estados Unidos y era requerido por las autoridades dominicanas por caso de homicidio. (FUENTE EXTERNA)

Contra Cedeño García pesa la orden judicial de arresto y conducencia No. 00107-2023, emitida el 9 de enero de 2023 por el Segundo Juzgado de Instrucción en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, por violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano, relativo al homicidio del señor Juan Alexander Lake Abreu.

La Policía Nacional indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines correspondientes.