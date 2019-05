$!Construcción que sufrió derrumbe en Santiago no tenía permiso definitivo del cabildo

La obra en construcción que colapsó en Santiago, hecho durante el cual fallecieron cinco personas, no contaba con el permiso definitivo de las autoridades municipales de ese municipio, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente emitió un oficio de no objeción dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de fecha 20 de marzo de este año.



Nancydith Espinal, directora del departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento local, declaró a varios programas radiales locales y nacionales que la construcción que se derrumbó estaba en fase de autorización y certificación de suelos.



Asimismo, Espinal dijo que los constructores o promotores tenían una autorización, pero “que los propietarios violentaron los procesos”.



Mientras que en fecha 20 de marzo de este año, mediante el oficio número 0869-DEA-0864-19, enviado al viceministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín, se establece que no hay objeción para la ejecución del proyecto en cuestión, o sea, la construcción de un hotel en la calle Del Sol, frente a los jardines del Gran Teatro del Cibao.



"En el marco de la Ley No.64-00 (Art. 41 párrafo V) se realizó una evaluación de las condiciones ambientales, características de construcción y los posibles impactos negativos que provocará la ejecución del proyecto Hotel AC Santiago (Código 16828), presentado por Grupo Deproc, Desarrollo de Proyectos del Cibao y/o Jean Bueno. Tomando como base el Reglamento del Proceso de Evaluación Ambiental y la Resolución No. 15-2016 (Art. Primero) que lo modifica, este Ministerio ha decidido emitir una no objeción a la ejecución del proyecto", señala el documento dirigido al viceministro de Obras Públicas.



Y agrega: "Según la información presentada por el promotor, el proyecto consiste en la construcción de un hotel de ciento treinta (130) habitaciones en siete (7) niveles, más cuatro(4) niveles de parqueos soterrados para estacionamiento. El hotel se compondrá de restaurantes, bares, casino, salones de reuniones, piscina, gimnasio, terraza, entre otros. El proyecto, ocupará una extensión superficial de mil 640 m2 y un área de construcción de 12, 701.31M2. El proyecto está ubicado en la calle el Sol No.32-34, La Zurza II, Santiago, en las parcelas Nos. 13-A-2 y 13-A-3, D.C. Nos 8. El proyecto está formado por las coordenadas geográficas ‘Este, Norte’ UTM 19Q; 322428-2151415, 322443-2151417, 60-2151423.31.".



Del mismo modo indica que la evaluación se llevó a cabo teniendo en cuenta las características del proyecto, que estará ubicado en zona destinada a desarrollo urbano; que no hay una eliminación significativa de vegetación; que no se encuentra en el área de incidencia de cuerpos de agua (río, arroyo, lagunas, entre otros), y que contará con servicios para el manejo de aguas residuales y residuos sólidos.



Ni el Cuerpo de Bomberos ni la Defensa Civil se han pronunciado sobre si emitieron permisos a favor o en contra de dicha construcción.