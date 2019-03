$!El entorno policial muestra descontento desde hace tiempo

A pesar de que en esas ocasiones se trató el tema salarial directamente, el asunto de los ascensos, como bien dijo el vocero de la Policía Frank Feliz Durán Mejía este martes, en el fondo se trata de un aumento salarial que permita a los agentes mejorar sus condiciones de vida. “Un ascenso implica una dinámica administrativa compleja que a veces no se dan”, dijo Durán Mejía al mediodía.

En octubre de 2016 el segundo teniente de la Policía Francisco Antonio Díaz Hernández publicó un video en el que denunciaba maltrato físico en la Compañía de San Cristóbal, entregó el carné y la pistola luego de según él haber sido sometido a exceso de trabajo.

En diciembre de 2016 el sargento de la Policía Carlos Ismael Valerio Pérez hizo un video que se viralizó en el que pedía apoyo a la ciudadanía tras cansarse “del sueldo cebolla, de los abusos de los superiores de la Policía, muchos de ellos no saben lo que es una universidad, no saben lo que es un bachiller y viven con el trujillismo en la cabeza y el maltrato. La Policía no tiene un equipo que vele por su recurso humano”.

Valerio Pérez pidió la baja y él denunció que se le negó porque le debía nueve mil pesos a Isspol.

Para la misma fecha en la que se hicieron estas denuncias, expolicías, familiares y allegados se lanzaban a las calles exigiendo alza salarial para los agentes.

La consigna era “Al carajo la disciplina”, un grito de guerra que evidentemente convocaba a los agentes policiales a la desobediencia.

Con cartelones y consignas como “ aumento salarial para los policías”, los manifestantes mantienen interrumpido el tránsito por la parte frontal del Congreso.

Tras las protestas, el presidente Danilo Medina anunció en 2017 un aumento general en el salario de la Policía, pero un jabón en el sancocho convirtió el momento de alivio en uno de recelo cuando el entonces jefe de la Policía, Nelson Peguero Paredes, dijo que “Los policías patrulleros, así como los policías que trabajan en investigaciones criminales; los policías que trabajan. Ahora, el policía vago tendrá un aumento básico, que se le hizo a todos los miembros de la Policía Nacional”.