Fuego afecta nave de zona franca de Los Alcarrizos

Un fuego destruyó por completo la tarde de este jueves una nave de la zona franca del municipio Los Alcarrizos, sin que hasta el momento se hayan registrado lesionados. El siniestro está controlado y ahora se trabaja en su sofocación.

Franklin Espino, jefe del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, explicó que en las labores han trabajado ocho unidades, dos tanqueros y cuatro camiones cisternas de agua de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD). Señaló que inició alrededor de las 2:00 de la tarde.

“El evento lo tenemos controlado, no se va a expandir para ningún lugar porque las unidades de repuestos que tenemos lo han controlado, sin embargo, aún no hemos terminado de sofocar por el nivel de expansión del evento, que es muy grande, pero ya de ahí no va a pasar”, dijo a Diario Libre.

“No sabemos a la hora que vamos a terminar realmente, porque es un evento muy grande”, agregó.

Dijo que la empresa afectada se dedicaba a la comercialización de ropas de pacas y que quedó totalmente destruida. Añadió que el lugar fue debidamente acordonado y que cuentan, como apoyo, con unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, con sus unidades médicas prestas a actuar de ser necesario.

Para controlar el incendio fue necesario el apoyo de los bomberos de Pantoja, Palmarejo Villa Linda, Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y La Guáyiga.

Espino indicó que los Bomberos de Los Alcarrizos solo tienen un camión y medio, “lo que quiere decir el segundo no funciona a toda capacidad”.