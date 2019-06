Hombre que violó y mató niña de 10 años dice que actuó “bajo los efectos de las drogas”

La Policía Nacional detuvo este jueves a un hombre acusado de violar y estrangular a una menor de 10 años en Santiago. El crimen ocurrió anoche.

El individuo identificado como Luis Fernández, en declaraciones a la prensa, mientras era dirigido al destacamento policial, dijo que cometió el hecho “bajo los efectos del alcohol y las drogas”.

“Manito, yo no quería hacer nada de eso, yo no sé ni cómo explicarlo”, dijo y agregó: “Hermano bajo alcohol, bajo droga, no sé loco”, cuando se le preguntó los motivos que tuvo para cometer el hecho.

“Que me perdonen manito, yo no tenía eso en mente y a la vieja mía que tenga misericordia conmigo”, añadió mientras era montado en una unidad de la Policía Nacional para su traslado.

Según familiares de la víctima, identificada como Asleydi Ureña, el ahora detenido raptó a la menor, quien posteriormente fue encontrada muerta debajo de la cama de éste, tras la búsqueda desesperada de los comunitarios.

El suceso ocurrió en el sector Villa Progreso III de Cienfuegos, Santiago.

El vídeo con las declaraciones del imputado fue suministrado a este medio por Yovanny Batista.