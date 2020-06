La Policía rechaza envistiera joven en Villa María el Día de las Madres

La Policía Nacional negó que sus agentes hayan envestido a un joven el pasado Día de las Madres en el sector Villa María del Distrito Nacional, cómo asegura la víctima del incidente que resultó con una de sus piernas rota.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán Mejía, dijo que Kevin Yadiel Pérez Valoy, de 23 años, quien denunció que un camión de la institución lo envistió en la calle Manuela Diez, con calle K del referido sector mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta. Según la Policía, trató de evadir un retén que se realizaba en la zona y en su huida chocó con el vehículo policial que transportaba parte del personal que hacía labores preventivas.

“Ese ciudadano, tratando de evadir un retén que había en Villa María, se metió a alta velocidad en vía contraria por una calle, y cuando dobló se encontró con un camión de la Policía que estaba recogiendo personal y se estrelló.”, afirma el vocero de la Policía al sostener que el hecho se trata de un asunto de tránsito que está bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Mantiene su versión

Kevin Yadiel Pérez Valoy mantiene la versión de que fue arrollado por un camión de la Policía Nacional en el sector Villa María, cuando agentes de la uniformada intentaron detenerlo por no portar mascarilla.

Al conversar con este medio Kevin asegura que mientras se dirigía a casa de unos familiares que residen en Mejoramiento Social por la calle Manuela Diez, agentes a bordo de una camioneta le dieron un macanazo mientras le cruzaba por el lado en su motocicleta, y que más adelante un camión que al parecer transportaba a algunos presos lo envistió.

“Yo acababa de doblar la Manuela Diez, y una guagua; porque había una guagua y una camioneta, el de la guagua bajó el vidrio y me dio con la macana en la espalda, y cuando yo miro para atrás que vi que era el policía, porque me hizo seña cuando me dio durísimo con la macana, porque yo iba al paso. El del camión me lo tiró encima, porque yo iba por la orillita de la zanja y él iba normal”, dijo Kevin.

Sostuvo que hacen las gestiones para obtener el video de una empresa privada, ubicada próximo al lugar del hecho, con el que asegura podrá demostrarse que la Policía actuó de forma abusiva en su contra e informó que ya tiene un abogado apoderado del caso.

Evolución satisfactoria

Kevin Yadiel dijo que la recuperación de su pierna, que resultó rota en dos partes, evoluciona satisfactoriamente, según le han dicho los médicos del hospital Darío Contreras, donde se encuentra recluido desde el día del incidente y que ayer lo sometieron a una intervención quirúrgica.

Dice que le han informado que debe colocarse dos pintas de sangre por la pérdida de esta que ha experimentado, pero que la pierna tiene pulso en al menos dos de sus dedos.