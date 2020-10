$!Licey al Medio continúa llorando sus muertos

La pareja de abuelos

Entre los muertos también está la pareja de abuelos conformada por Nilson Reyes, de 73, y Juana Bisonó, de 65 años. Ambos murieron cuatro días después del fuego en el Hospital Metropolitano de Santiago.

Otros fallecidos son Nelson Javier Osoria, de 25; Yulisa Ortiz, de 36; y Francisco Trinidad, de 66, quien era el vigilante del establecimiento. De acuerdo con el reporte de los bomberos, los primeros en fallecer fueron el vigilante y el bebé de meses de nacido.

Nelson Javier Osoria murió por las quemaduras recibidas cuando ayudaba a su amigo Samuel de Jesús Ulloa Gavino a rescatar a su pareja y niños del fuego. Ambos jóvenes se devolvieron, y mientras alertaban a los vecinos, se enfrentaron a las llamas que ya arropaban la casa de Samuel, en la comunidad de Limonal Arriba, del municipio de Licey al Medio, en Santiago.

El suceso ha generado una amplia atención de la sociedad, sin que hasta la fecha se hayan pronunciado las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, entidad encargada de otorgar los permisos a estos negocios.

Luis Mata, cuñado de Griselda Padilla, considera que toda la comunidad debe recibir tratamiento psicológico, para que puedan superar el trauma generado por el fuego, ocurrido el sábado tres de octubre.

"Esta desgracia marcó no sólo a nuestra familia, sino a toda la comunidad que aún no sale del asombro. Muchos no pueden conciliar el sueño pensando en ese momento cómo ellos salían gritando pidiendo ayuda", expresó Luis Mata.

Minerva Alejo, presidenta de la junta de vecinos, se quejó de que a dos semanas de la tragedia "esa gente, los dueños de la planta”, no han acudido “para empezar a reparar los daños ocasionados, tanto emocional como material".

Los vecinos del lugar advirtieron que no permitirán que esa planta de gas continúe operando.