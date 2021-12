$!Policías matan dos presuntos delincuentes en Santiago

Una patrulla de la Policía Nacional mató anoche a dos supuestos delincuentes, que eran buscados por su presunta participación en la muerte de una mujer en medio de un tiroteo ocurrido el pasado sábado después del robo de una motocicleta en la zona sur de Santiago.

Los occisos son Víctor Manuel Feliz (Capital) y Auris López Báez, 22 años de edad, a quienes se les acusaba de la muerte de Merlyn Saray Mencía Taveras por una herida de bala que le impactó cuando transitaba por el lugar donde se producía un enfrentamiento entre hombres armados, en el sector Yagüita de Pastor.

El reporte de la uniformada establece que los presuntos delincuentes cayeron abatidos al enfrentar a los integrantes de una patrulla policial que le daba seguimiento.

El informe agrega que fueron ocupadas en el lugar del enfrentamiento la pistola marca Carandaí calibre 9 milímetros, serie no. G47066, y otra marca no legible, serie no. T1102-d5e00247, ambas con sus cargadores y sin documentos para las mismas, con las que supuestamente dispararon contra la patrulla policial.

En cuanto a la pistola Carandaí calibre 9mm., serie no. G47066, figura en los archivos policiales como sustraída mediante asalto en fecha 27 de septiembre del 2020 en Santo Domingo Norte. Mientras que Víctor Manuel Feliz tiene tres fichas por asalto a mano armada en los años 2014, 2016 y 2018.

Tras el enfrentamiento los agentes apresaron a un joven de 19 años, quien es investigado.

Por el crimen de Merlyn Saray Mencía Taveras las autoridades exhortan a Joel Almonte y a otras personas solo identificadas como Chigüete, Cristopher y El Gato, para que se entreguen por la vía que consideren pertinente.