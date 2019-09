VIDEO | Joven denuncia fue golpeada por conductor de autobús escolar en Constanza

Una joven denunció que fue brutalmente golpeada por un hombre que conducía un autobús escolar en Constanza y que tras el hecho teme por su vida.

Lismayra Núñez narró que el pasado domingo 15 de septiembre, alrededor de las 7:00 de la noche, fue perseguida por un autobús del Ministerio de Educación , perteneciente al ayuntamiento del sector de La Sabina, cuyo conductor la agredió.

La joven, residente en Constanza, identifica al conductor del autobús como Waddy Queliz Cosma, residente en La Sabina.

“No sé qué fin tenían las personas. En dos ocasiones iban a ocasionarme un accidente y ya cuando llegué a mi casa, abriendo el portón para entrar el chofer se desmontó y reaccionó de una manera violenta conmigo”, explicó la mujer en un video que circula en redes sociales.

Asegura que desde el autobús, hombres y mujeres le halaban, desprendiéndole gran parte del cabello de la parte trasera de la cabeza. Además, narra con voz entrecortada que fue golpeada y que producto de la agresión presenta una lesión cervical y una desviación en la columna.

“Hago este video porque temo por mi vida y para darle una voz a las mujeres, todas las que puedan defenderse. Si mi esposo no llega en ese momento no lo estuviera contando porque hasta un tiro me tiraron”, dijo entre lágrimas.

Visiblemente consternada, afirma que tiene fuentes de que personas con poder protegen a su agresor. Sin embargo, advierte que no llegará a ningún acuerdo y que lo que quiere es justicia.