$!EmTech reunirá en el país a expertos en tecnología

Participantes

El ciclo de conferencia se abre con la ponencia de Cassie Kozyrkov, jefa de inteligencia artificial de Google, quien compartirá su experiencia en el proceso de entrenamiento de más de 15 mil empleados del gigante tecnológico en la toma de decisiones mediante la inteligencia artificial.

Entre los participantes también se destacan Ben Pring, escritor del best seller “What to Do When Machines Do Everything”(Qué hacer cuando las máquinas lo hacen todo); Jesús Izquierdo, profesor del Instituto de Empresas de Madrid y consultor experimentado en temas de empresas familiares, y Lucy Wang, una de las jefas de Data Scientist en Buzzfeed.

De la parte dominicana se destacan Arturo Bisonó, que compartirá sobre innovaciones en la automatización en la agricultura; Rainer Mallol, que tratará sobre el uso de la tecnología para predecir brotes de enfermedades; y Eduardo Lora, especializado en temas energéticos.