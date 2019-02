$!Fiscal general de Nueva York anuncia acuerdo con vendedores de falsos “me gusta”

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer un acuerdo sin precedentes con compañías que venden “like” (me gusta) en las plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter y YouTube, en las que se utilizan cuentas falsas.

El acuerdo prohíbe a Devumi LLC y las compañías relacionadas ("Devumi") participar en cualquiera de esas conductas en el futuro. Este acuerdo es la primera vez que una agencia de aplicación de la ley establece que vender reacciones en los medios sociales y el uso de identidades robadas para participar en actividades en línea es ilegal.

"Los bots y otras cuentas falsas han estado actuando con impunidad en las plataformas de redes sociales, a menudo robando las identidades de las personas reales para cometer fraudes", dijo James.

En una comunicación de prensa de la Fiscalía General de Nueva York se informa mientras individuos o compañías como Devumi continúan ganando dinero rápido al engañar a personas honestas, esa oficina les seguirá los caminos para someterlos por dedicarse a hacer fraude en Internet.

Explica que los seguidores falsos de "me gusta" y otras actividades que Devumi vendió provinieron de cuentas operadas por computadora ("cuentas bot") o por una persona que se hace pasar por muchas otras personas ("cuentas de títeres").

“Dichas cuentas, que se encuentran en las plataformas de redes sociales, incluyen Twitter, YouTube, LinkedIn, SoundCloud y Pinterest, pretendían ofrecer opiniones genuinas de personas reales cuando en realidad se reflejaban actividades pagadas falsas, dirigidas a engañar a las audiencias en línea y al público.”, agrega.

Sostiene que algunas de las actividades que Devumi vendió provinieron de cuentas falsas que copiaron fotos y perfiles de redes sociales de personas reales, sin el conocimiento o consentimiento de estas personas.

James sostuvo que Devumi dejó de operar a mediados de 2018, poco después del inicio de la investigación de la Fiscalía General y la publicidad relacionada, lo que provocó un importante descenso en sus ventas.

“Devumi LLC y compañías relacionadas propiedad de German Calas, Jr. - incluyendo DisruptXInc. Social Bull Inc .; y Bytion Inc. (en conjunto, "Devumi") - vendió seguidores falsos, "me gusta", vistas y otras formas de respaldo y actividad en línea a usuarios de plataformas de redes sociales”, indica.

Además, Devumi vendió endosos de “influenciadores” de social media sin revelar que a estas personas influyentes se les pagó por sus recomendaciones, detalla la fiscalía.

“Estas prácticas comerciales engañaron e intentaron afectar la toma de decisiones de las audiencias de las redes sociales, que incluyen: decisiones de los consumidores sobre qué comprar; Decisiones de los anunciantes sobre a quién patrocinar; y las decisiones de funcionarios gubernamentales, votantes y periodistas, acerca de cuáles políticas y personas tienen el apoyo del público”, indica.

Las prácticas de Devumi engañaron también a algunos de los propios clientes de la compañía que estaban pagando sus cuotas. También engañó a las plataformas de medios sociales, que tienen políticas que prohíben actividades falsas.

El caso fue manejado por los Fiscales Adjuntos Noah Stein y Jordan Adler del Buró de Internet y Tecnología, con la ayuda del Fiscal Adjunto Joseph Mueller de la Oficina de Fraudes al Consumidor, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina del Internet y Tecnología Kim A. Berger y el subjefe Clark Russell.