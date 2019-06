$!Nintendo brilla en la E3 con “Zelda”, “Animal Crossing” y “Luigi’s Mansion”

La secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Animal Crossing: New Horizons” y “Luigi’s Mansion 3” fueron algunos de los títulos más destacados con los que Nintendo brilló en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que comenzó hoy en Los Ángeles.

Tras las presentaciones de otras importantes compañías del ocio digital en las jornadas previas a la E3, como Microsoft o Ubisoft, Nintendo desveló hoy sus planes para el futuro inmediato por medio de Nintendo Direct, que no es un evento como tal sino la retransmisión por “streaming” (en línea) de un vídeo.

“Nintendo Direct es la ocasión de mostrar al mundo que Nintendo Switch tiene juegos para todo tipo de jugadores”, dijo hoy el presidente de Nintendo America, Doug Bowser.

“Ya os guste la acción, los juegos de rol o simplemente queráis algo nuevo, tenemos lo que buscáis”, añadió el ejecutivo.

La compañía japonesa, que no dio hoy ninguna pista relativa a hardware o nuevos dispositivos, reservó para el final de Nintendo Direct la gran noticia de que está trabajando en una continuación de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017).