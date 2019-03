$!Seguridad, el principal reto para los drones autónomos

La seguridad y la creación de empleos que no desplacen a los humanos son los retos que enfrentan los drones, que en pocos años serán completamente autónomos, dijo este sábado a Efe el presidente de la Federación Mexicana de Robótica, Marco Morales.

Además, el experto recordó que el aparato no recibirá instrucciones de una persona, sino que tomará sus propias decisiones mediante inteligencia artificial, lo que amplía los límites de la libertad que se da a una herramienta de esa naturaleza.

“Eso hace inherentemente más peligroso al dron”, recalcó el especialista, que instó a abrir un debate sobre soluciones técnicas y regulaciones necesarias para dotar de seguridad esta herramienta.

La autonomía en los drones es un paso adelante en este mercado, aún en fase de experimentación.

Consiste en programarlo mediante sensores, cámaras e inteligencia artificial que le permita saber reaccionar a ciertas situaciones, a identificar por sí mismo lugares u objetos e interactuar con ellos, explicó Morales, también profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En un futuro no muy lejano, los drones podrían ayudar en tareas como trasladar objetos de un lugar a otro, vigilar espacios abiertos, monitorear sembradíos y, quizás, hasta auxiliar en la cosecha de ciertos cultivos.

Aunque esto es una realidad todavía más lejana pues se requiere que desarrollen movimientos muy finos que hasta ahora solo pueden realizar los humanos.

“Vamos a tener capacidades que antes no teníamos como observar un cultivo en tiempo real y poder identificar zonas donde hay posiblemente alguna plaga. Es algo que no se podía hacer antes de manera tan sencilla, ni siquiera con vuelos porque no tenían la capacidad de ver con ese detalle”, argumentó.