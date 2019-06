$!Un continente bajo investigación por corrupción

Nueve países enviaron 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas para sustentar los procesos judiciales por los sobornos de Odebrecht, y más de la mitad —un total de 68— correspondieron a Perú, donde este año el escándalo incluyó el suicidio del ex Presidente Alan García antes de ser arrestado por su presunta implicación

En ese país por la trama de corrupción hay acusaciones contra tres ex mandatarios más: Alejandro Toledo, Ollanta Humalla y Pedro Pablo Kuczynski, además de otras personas, entre ellas, Keiko Fujimori, líder de la oposición e hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Este mes se dictaron condenas contra ocho ex funcionarios regionales, con penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

Otros dos países que hicieron solicitudes de cooperación a las autoridades judiciales brasileñas por encima del promedio regional fueron Panamá, con 18, y Argentina, con 12. Las naciones que menos solicitudes hicieron a Brasil fueron Venezuela y Guatemala, ambos con una petición, seguidas de República Dominicana y Colombia, que solo hicieron tres solicitudes de cooperación.